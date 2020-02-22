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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
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Олимпиада
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Матч завершен
Фрайбург
Фрайбург
0:2
Матч завершен
Фортуна
Дюссельдорф
Хоффманн 37
Томми 61
Бундеслига, 23 тур
Бундеслига,
23 тур
Германия
22 февр. 2020, 17:30 МСК
22.02.2020, 17:30 МСК
суббота
Составы
Фрайбург
мин
1
Шволов
Александер Шволов
90
5
Гульде
Мануэль Гульде
90
30
Гюнтер
Кристиан Гюнтер
90
25
Кох
Робин Кох
90
27
Хефлер
Николас Хефлер
90
7
Шмид
Джонатан Шмид
90
32
Грифо
Винченцо Грифо
90
28
Чан Хун
Квон Чан Хун
90
11
Вальдшмидт
Лука Вальдшмидт
90
19
Хаберер
Яник Хаберер
90
9
Хелер
Лукас Хелер
90
Запасные
26
Флеккен
Марк Флеккен
23
Хайнц
Доминик Хайнц
3
Линхарт
Филипп Линхарт
24
Иттер
Жан-Лука Иттер
4
Шлоттербек
Нико Шлоттербек
22
Салаи
Роланд Салаи
34
Темпельман
Лино Темпельман
18
Петерсен
Нильс Петерсен
21
Боррелло
Брендон Боррелло
Фортуна
мин
33
Кастенмайер
Флориан Кастенмайер
90
29
Зуттнер
Маркус Зуттнер
90
25
Циммерманн
Маттиас Циммерманн
90
3
Хоффманн
Андре Хоффманн
37'
37'
90
5
Айхан
Каан Айхан
90
10
Бериша
Валон Бериша
90
22
Штегер
Кевин Штегер
90
13
Бодзек
Адам Бодзек
90
15
Томми
Эрик Томми
61'
61'
90
28
Хеннингс
Рувен Хеннингс
90
11
Караман
Кенан Караман
90
Запасные
19
Йоргенсен Занка
Матиас Йоргенсен Занка
6
Моралес
Альфредо Моралес
39
Циммер
Жан Циммер
23
Гисельман
Нико Гисельман
31
Соботтка
Марсель Соботтка
14
Офори
Келвин Офори
27
Ампома
Нана Ампома
20
Скрыбски
Стивен Скрыбски