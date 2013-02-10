Матч завершен
Фрайбург
Фрайбург
Крмас 87
1:0
Матч завершен
Фортуна
Дюссельдорф
Бундеслига, 21 тур

Бундеслига,

21 тур

Германия
10 февр. 2013, 19:30 МСК
10.02.2013, 19:30 МСК
воскресенье
Йохен Дреес
Йохен Дреес
Главный Судья
Составы
Фрайбург
мин
0
Бауманн
Оливер Бауманн
90
0
Крмас
Павел Крмас
87'
87'
90
0
Хеденстад
Вегар Хеденстад
46
0
Дианье
Фаллу Дианье
90
0
Сорг
Оливер Сорг
90
0
Флум
Йоханнес Флум
77
0
Шустер
Юлиан Шустер
90
0
Макиади
Седрик Макиади
90
0
Шмид
Джонатан Шмид
66
0
Розенталь
Ян Розенталь
90
0
Крузе
Макс Крузе
90
Запасные
0
Бац
Даниэль Бац
0
Гинтер
Маттиас Гинтер
0
Гюнтер
Кристиан Гюнтер
0
Калиджиури
Даниэл Калиджиури
0
Геде
Карим Геде
0
Цук
Хендрик Цук
0
Йендришек
Эрик Йендришек
Фортуна
мин
0
Гифер
Фабиан Гифер
90
0
Ламбертц
Андреас Ламбертц
90
0
Илсе
Кен Илсе
64
0
Латка
Мартин Латка
90
0
ван ден Берг
Йохан ван ден Берг
90
0
Балогун
Леон Балогун
90
0
Малезас
Стилянос Малезас
89
0
Теше
Роберт Теше
90
0
Бодзек
Адам Бодзек
90
0
Райзингер
Штефан Райзингер
90
0
Крузе
Робби Крузе
83
Запасные
0
Альмер
Роберт Альмер
0
Левелс
Тобиас Левелс
0
Хуанан
Хуанан
0
Беллингаузен
Аксель Беллингаузен
0
Финк
Оливер Финк
0
Омае
Генки Омае
0
Шахин
Дани Шахин