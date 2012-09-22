Матч завершен
Фортуна
Дюссельдорф
0:0
Матч завершен
Фрайбург
Фрайбург
Бундеслига, 4 тур

Бундеслига,

4 тур

Германия
22 сент. 2012, 16:30 МСК
22.09.2012, 16:30 МСК
суббота
Бастиан Данкерт
Бастиан Данкерт
Главный Судья
Составы
Фортуна
мин
0
Гифер
Фабиан Гифер
90
0
Лангенеке
Йенс Лангенеке
90
0
Ламбертц
Андреас Ламбертц
90
0
Шахин
Дани Шахин
71
0
ван ден Берг
Йохан ван ден Берг
90
0
Малезас
Стилянос Малезас
90
0
Левелс
Тобиас Левелс
90
0
Финк
Оливер Финк
90
0
Бодзек
Адам Бодзек
63
0
Воронин
Андрей Воронин
80
0
Крузе
Робби Крузе
90
Запасные
0
Альмер
Роберт Альмер
0
Ча Ду Ри
Ча Ду Ри
0
Беллингаузен
Аксель Беллингаузен
0
Пауревич
Иван Пауревич
0
Райзингер
Штефан Райзингер
0
Рафаэль
Нандо Рафаэль
0
Илсе
Кен Илсе
Фрайбург
мин
0
Бауманн
Оливер Бауманн
90
0
Дианье
Фаллу Дианье
90
0
Сорг
Оливер Сорг
90
0
Гинтер
Маттиас Гинтер
90
0
Муйджа
Менсур Муйджа
90
0
Шустер
Юлиан Шустер
90
0
Макиади
Седрик Макиади
90
0
Калиджиури
Даниэл Калиджиури
74
0
Шмид
Джонатан Шмид
90
0
Геде
Карим Геде
78
0
Крузе
Макс Крузе
90
Запасные
0
Бац
Даниэль Бац
0
Крмас
Павел Крмас
0
Флум
Йоханнес Флум
0
Фрайс
Себастьян Фрайс
0
Терраццино
Марко Терраццино
0
Йендришек
Эрик Йендришек