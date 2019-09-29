Матч завершен
Фортуна
Дюссельдорф
1:2
Матч завершен
Фрайбург
Фрайбург
Бундеслига, 6 тур

Бундеслига,

6 тур

Германия
29 сент. 2019, 16:30 МСК
29.09.2019, 16:30 МСК
воскресенье
Даниэль Зиберт
Даниэль Зиберт
Главный Судья
Составы