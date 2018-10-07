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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
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Матч завершен
Енисей
Красноярск
Дугалич 51
Кичин 69
2:3
Матч завершен
Спартак
Москва
Игнатов 47
Зе Луиш 60
Тимофеев 90
РПЛ, 10 тур
РПЛ,
10 тур
Россия
7 окт. 2018, 11:30 МСК
7.10.2018, 11:30 МСК
воскресенье
Сергей Лапочкин
Сергей Лапочкин
Главный Судья
Составы
Енисей
мин
47
Филиппов
Михаил Филиппов
90
3
Занев
Петар Занев
90
2
Кичин
Валерий Кичин
69'
69'
90
26
Дугалич
Раде Дугалич
51'
51'
90
3
Ятченко
Дмитрий Ятченко
90
8
Комолов
Павел Комолов
90
8
Огуде
Фегор Огуде
90
17
Зотов
Александр Зотов
90
14
Фатуллаев
Азим Фатуллаев
90
9
Бодул
Дарко Бодул
90
11
Саркисов
Артур Саркисов
90
Запасные
1
Нестеренко
Юрий Нестеренко
3
Гаджибеков
Али Гаджибеков
4
Гасанов
Шамиль Гасанов
13
Грицаенко
Алексей Грицаенко
27
Рожков
Павел Рожков
10
Комков
Михаил Комков
14
Семакин
Максим Семакин
70
Гавазай
Энис Гавазай
48
Кутьин
Александр Кутьин
91
Обрадович
Марко Обрадович
Спартак
мин
98
Максименко
Александр Максименко
90
23
Комбаров
Дмитрий Комбаров
90
16
Боккетти
Сальваторе Боккетти
90
14
Джикия
Георгий Джикия
90
92
Рассказов
Николай Рассказов
90
30
Ханни
Софьян Ханни
63
11
Фернандо
Фернандо
90
47
Зобнин
Роман Зобнин
90
75
Игнатов
Михаил Игнатов
47'
47'
76
91
Ломовицкий
Александр Ломовицкий
81
9
Зе Луиш
Зе Луиш
60'
60'
90
Запасные
86
Поплевченков
Артем Поплевченков
32
Ребров
Артем Ребров
46
Мамин
Артем Мамин
56
Гапонов
Илья Гапонов
39
Маслов
Павел Маслов
19
Самедов
Александр Самедов
26
Еременко
Роман Еременко
71
Попов
Ивелин Попов
88
Ташаев
Александр Ташаев
40
Тимофеев
Артем Тимофеев
90'
12
Адриано
Луис Адриано
99
Роша
Педро Роша