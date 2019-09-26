Матч завершен
Эйбар
Эйбар
Орельяна 66
Леон 77
Анхель 82
3:2
Матч завершен
Севилья
Севилья
Окампос 11
Торрес 33
Примера, 6 тур

Примера,

6 тур

Испания
26 сент. 2019, 20:00 МСК
26.09.2019, 20:00 МСК
четверг
Составы
Эйбар
мин
1
Дмитрович
Марко Дмитрович
90
4
Рамис
Иван Рамис
90
15
Анхель
Хосе Анхель
82'
82'
90
23
Арбилья
Анайц Арбилья
90
12
Оливейра
Паулу Оливейра
90
8
Диоп
Папакоули Диоп
90
21
Леон
Педро Леон
77'
77'
90
22
Инуи
Такаши Инуи
90
10
Экспозито
Эдуардо Экспозито
90
14
Орельяна
Фабиан Орельяна
66'
66'
90
Запасные
13
Родригес
Йоель Родригес
3
Бигас
Педро Бигас
6
Альварес
Серхио Альварес
5
Эскаланте
Гонсало Эскаланте
19
Шарлес
Шарлес
16
де Бласис
Пабло де Бласис
17
Кике
Кике
Севилья
мин
1
Вацлик
Томаш Вацлик
90
18
Эскудеро
Серхио Эскудеро
90
20
Карлос
Диего Карлос
90
16
Навас
Хесус Навас
90
10
Банега
Эвер Банега
90
25
Фернандо
Фернандо
90
6
Карришу
Даниэль Карришу
90
21
Торрес
Оливер Торрес
33'
33'
90
24
Хордан
Хоан Хордан
90
5
Окампос
Лукас Окампос
11'
11'
90
11
Эль-Хаддади
Мунир Эль-Хаддади
90
Запасные
13
Буну
Яссин Буну
12
Кунде
Жюль Кунде
7
Лопеш
Рони Лопеш
17
Гудель
Неманья Гудель
19
Де Йонг
Люк Де Йонг
14
Чичарито
Чичарито
15
Посо
Алехандро Посо