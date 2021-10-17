Олимп-Долгопрудный - Оренбург: 17 октября 2021 смотреть онлайн

Олимп-Долгопрудный
Долгопрудный
-:-

Олимп-Долгопрудный - Оренбург: 17 октября 2021 смотреть онлайн

Оренбург
Оренбург
ФНЛ, 18 тур

ФНЛ,

18 тур

Россия
17 окт. 2021, -:- МСК
17.10.2021, -:- МСК
воскресенье
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Олимп-Долгопрудный
мин
-
A. Gorbanets
A. Gorbanets
Главный тренер
Андрей Мещанинов
Оренбург
мин
-
Козлов
Андрей Козлов
-
Скворцов
Алексей Скворцов
-
Козлов
Савелий Козлов
-
Капленко
Кирилл Капленко
Главный тренер
Марцел Личка