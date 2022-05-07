Оренбург - Олимп-Долгопрудный: 07 мая 2022 смотреть онлайн

Оренбург
Оренбург
-:-

Оренбург - Олимп-Долгопрудный: 07 мая 2022 смотреть онлайн

Олимп-Долгопрудный
Долгопрудный
ФНЛ, 36 тур

ФНЛ,

36 тур

Россия
7 мая 2022, -:- МСК
7.05.2022, -:- МСК
суббота
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Предварительный состав

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Оренбург
мин
-
Козлов
Андрей Козлов
-
Скворцов
Алексей Скворцов
-
Козлов
Савелий Козлов
-
Капленко
Кирилл Капленко
Главный тренер
Марцел Личка
Олимп-Долгопрудный
мин
-
A. Gorbanets
A. Gorbanets
Главный тренер
Андрей Мещанинов