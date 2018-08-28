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Динамо VS Аякс
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Динамо - Аякс: 28 августа 2018 смотреть онлайн
Матч завершен
Динамо
Киев
0:0
Первый матч 1:3
Динамо - Аякс: 28 августа 2018 смотреть онлайн
Матч завершен
Аякс
Амстердам
Лига чемпионов, 4 раунд
Лига чемпионов,
4 раунд
28 авг. 2018, 22:00 МСК
28.08.2018, 22:00 МСК
вторник
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы
Составы
Динамо
мин
71
Бойко
Денис Бойко
90
44
Кадар
Тамаш Кадар
90
26
Бурда
Никита Бурда
90
94
Кедзиора
Томаш Кедзиора
90
5
Сидорчук
Сергей Сидорчук
90
23
Пиварич
Йосип Пиварич
90
29
Буяльский
Виталий Буяльский
90
15
Цыганков
Виктор Цыганков
90
8
Шепелев
Владимир Шепелев
90
7
Вербич
Беньямин Вербич
90
Запасные
9
Морозюк
Николай Морозюк
-
19
Гармаш
Денис Гармаш
-
30
Шабанов
Артем Шабанов
-
Аякс
мин
24
Онана
Андре Онана
90
17
Блинд
Дейли Блинд
90
5
Вебер
Максимилиан Вебер
90
4
де Лигт
Матейс де Лигт
90
20
Шоне
Лассе Шоне
90
10
Тадич
Душан Тадич
90
6
ван де Бек
Донни ван де Бек
90
22
Зиеш
Хаким Зиеш
90
21
де Йонг
Френки де Йонг
90
9
Хунтелаар
Клаас-Ян Хунтелаар
90
Запасные
26
Лампру
Константинос Лампру
-
19
Лабиад
Закария Лабиад
-
7
Нерес
Давид Нерес
-
События
Матч окончен 0:0
87'
Желтая карточка
Душан Тадич
Желтая карточка
Сергей Сидорчук
54'
34'
Желтая карточка
Хаким Зиеш
Желтая карточка
Томаш Кедзиора
14'
Прошлые матчи
28.08.2018
28 авг. 2018
вт
22:00
Динамо
0 : 0
Аякс
28.08.2018
28 авг. 2018
вт
22:00
Динамо
0
Аякс
0
22.08.2018
22 авг. 2018
ср
22:00
Аякс
3 : 1
Динамо
22.08.2018
22 авг. 2018
ср
22:00
Аякс
3
Динамо
1
Новости
Промес два раза ушел из «Аякса» со скандалом. Сейчас – поножовщина, раньше – бесил всех в клубе
#Квинси Промес
24 февраля, 19:31
Победный ритуал Круиффа: бил вратаря в живот и плевался жвачкой. Однажды забыл его – и «Аякс» проиграл в финале еврокубка
#Йохан Круифф
06 февраля, 14:36
Вратарь «Аякса» дисквалифицирован за фуросемид. В спорте этот препарат нужен для похудения и скрытия допинга
1
#Андре Онана
05 февраля, 15:27
1
Ой, «Аякс» подписал форварда за 22,5 млн и забыл включить его в заявку на Лигу Европы. Клуб не знает, кто виноват
#Себастьян Аллер
04 февраля, 14:28
«Каждый день просыпаться без дела – убивает». Ван дер Виль мучился паническими атаками и два года сидел без работы
#Грегори ван дер Виль
02 ноября 2020, 20:20
#
Новости матча
«Гранада» – «Манчестер Юнайтед», «Аякс» – «Рома» и другие пары четвертьфинала Лиги Европы
19 марта, 15:10
Все результаты первых матчей 1/8 финала Лиги Европы
12 марта, 01:08
Два гола защитников принесли «Вильярреалу» победу над киевским «Динамо», «Аякс» разгромил «Янг Бойз»
11 марта, 22:50
«Арсенал», «Аякс», «Шахтер» и еще пять команд вышли в 1/8 ЛЕ. Вылетели «Наполи», «Хоффенхайм», «Бенфика»
25 февраля, 22:50
«Спартак» не берет на себя финансовые риски, если Промес получит наказание по уголовному делу
24 февраля, 22:23
«Привет, я еду домой». Промес на русском языке обратился к фанатам «Спартака»
24 февраля, 19:43
«Аякс» вышел разминаться с фамилией Онана на майках – в поддержку дисквалифицированного за допинг вратаря
10 февраля, 23:28
«Аякс» не заявит на Лигу Европы самого дорогого игрока в истории клуба. УЕФА отказал
05 февраля, 16:14