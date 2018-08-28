Динамо - Аякс: 28 августа 2018 смотреть онлайн

Матч завершен
Динамо
Киев
0:0
Первый матч 1:3

Динамо - Аякс: 28 августа 2018 смотреть онлайн

Матч завершен
Аякс
Амстердам
Лига чемпионов, 4 раунд

Лига чемпионов,

4 раунд
28 авг. 2018, 22:00 МСК
28.08.2018, 22:00 МСК
вторник
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Составы

Динамо
мин
71
Бойко
Денис Бойко
90
44
Кадар
Тамаш Кадар
90
26
Бурда
Никита Бурда
90
94
Кедзиора
Томаш Кедзиора
90
5
Сидорчук
Сергей Сидорчук
90
23
Пиварич
Йосип Пиварич
90
29
Буяльский
Виталий Буяльский
90
15
Цыганков
Виктор Цыганков
90
8
Шепелев
Владимир Шепелев
90
7
Вербич
Беньямин Вербич
90
Запасные
9
Морозюк
Николай Морозюк
-
19
Гармаш
Денис Гармаш
-
30
Шабанов
Артем Шабанов
-
Аякс
мин
24
Онана
Андре Онана
90
17
Блинд
Дейли Блинд
90
5
Вебер
Максимилиан Вебер
90
4
де Лигт
Матейс де Лигт
90
20
Шоне
Лассе Шоне
90
10
Тадич
Душан Тадич
90
6
ван де Бек
Донни ван де Бек
90
22
Зиеш
Хаким Зиеш
90
21
де Йонг
Френки де Йонг
90
9
Хунтелаар
Клаас-Ян Хунтелаар
90
Запасные
26
Лампру
Константинос Лампру
-
19
Лабиад
Закария Лабиад
-
7
Нерес
Давид Нерес
-

События

Матч окончен 0:0
87'
Желтая карточка
Душан Тадич
Желтая карточка
Сергей Сидорчук
54'
34'
Желтая карточка
Хаким Зиеш
Желтая карточка
Томаш Кедзиора
14'

Прошлые матчи

28.08.2018 28 авг. 2018 вт 22:00
Динамо
0 : 0
Аякс
28.08.2018 28 авг. 2018 вт 22:00
Динамо
0
Аякс
0
22.08.2018 22 авг. 2018 ср 22:00
Аякс
3 : 1
Динамо
22.08.2018 22 авг. 2018 ср 22:00
Аякс
3
Динамо
1

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