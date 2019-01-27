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Кубок Англии
Челси VS Шеффилд Уэнсдэй
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Челси - Шеффилд Уэнсдэй: 27 января 2019 смотреть онлайн
Матч завершен
Челси
Лондон
Виллиан 26
Хадсон-Одои 64
Виллиан 83
3:0
Челси - Шеффилд Уэнсдэй: 27 января 2019 смотреть онлайн
Матч завершен
Шеффилд Уэнсдэй
Шеффилд
Кубок Англии, 1/16 финала
Кубок Англии,
1/16 финала
Англия
27 янв. 2019, 21:00 МСК
27.01.2019, 21:00 МСК
воскресенье
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы
Составы
Челси
мин
13
Кабальеро
Вилли Кабальеро
90
28
Аспиликуэта
Сезар Аспиликуэта
90
3
Алонсо
Маркос Алонсо
90
2
Рюдигер
Антонио Рюдигер
90
27
Кристенсен
Андреас Кристенсен
90
44
Ампаду
Итан Ампаду
90
22
Виллиан
Виллиан
83'
26'
83'
26'
90
8
Баркли
Росс Баркли
90
17
Ковачич
Матео Ковачич
90
20
Хадсон-Одои
Каллум Хадсон-Одои
64'
64'
90
9
Игуаин
Гонсало Игуаин
90
Запасные
1
Кепа
Кепа
-
30
Луис
Давид Луис
-
33
Эмерсон
Эмерсон
-
11
Педро
Педро
-
5
Жоржиньо
Жоржиньо
-
12
Лофтус-Чик
Рубен Лофтус-Чик
-
18
Жиру
Оливье Жиру
-
Шеффилд Уэнсдэй
мин
1
Вествуд
Кирен Вествуд
90
23
Хатчинсон
Сэм Хатчинсон
90
15
Лис
Том Лис
90
8
Пелюпесси
Йоей Пелюпесси
90
20
Рич
Адам Рич
90
6
Фокс
Морган Фокс
90
10
Беннэн
Бэрри Беннэн
90
2
Палмер
Лайам Палмер
90
9
Флетчер
Стивен Флетчер
90
21
Бойд
Джордж Бойд
90
Запасные
25
Доусон
Кэмерон Доусон
-
36
Пудил
Даниэл Пудил
-
45
Форестьери
Фернандо Форестьери
-
17
Нухиу
Атдхе Нухиу
-
19
Матиаш
Марку Матиаш
-
18
Жоао
Лукас Жоао
-
События
Матч окончен 3:0
ГОЛ! 3:0
Виллиан
83'
ГОЛ! 2:0
Каллум Хадсон-Одои
64'
38'
Желтая карточка
Морган Фокс
ГОЛ С ПЕНАЛЬТИ! 1:0
Виллиан
26'
Прошлые матчи
27.01.2019
27 янв. 2019
вс
21:00
Челси
3 : 0
Шеффилд Уэнсдэй
27.01.2019
27 янв. 2019
вс
21:00
Челси
3
Шеффилд Уэнсдэй
0
Новости
Абрамович не дает интервью – но Forbes вдруг дал. Почему непубличный. Зачем «Челси» женская команда. Как реагирует на истории про расизм
#Роман Абрамович
20 марта, 16:45
Все, Симеоне совсем не успевает за развитием футбола. Его идеи больше не работают в ЛЧ
#Диего Симеоне
18 марта, 03:30
Силва смотрел матч «Челси» на ступеньках трибуны и устроил праздник после гола
#Тиаго Силва
18 марта, 03:02
У «Атлетико» провалились все, кто ругался с Рюдигером: один рано заменился, второй – удалился, третий – привез гол
#Антонио Рюдигер
18 марта, 02:31
Абрамович за пять лет так и не начал проект нового стадиона «Челси». Мешали проблема с визой и соседи, которым не хватало света
#Роман Абрамович
03 февраля, 22:20
#
Новости матча
Абрамович судится с издателем книги «Люди Путина». Опровергает, что купил «Челси» по указанию президента
23 марта, 00:32
Впервые за 16 лет «Челси» не пропускал голы в семи матчах подряд
21 марта, 20:04
Определилась сетка плей-офф Лиги чемпионов
19 марта, 14:28
«Ман Сити» – «Боруссия Д», «Бавария» – «ПСЖ» и другие пары 1/4 финала Лиги чемпионов
19 марта, 14:13
Тухель установил рекорд «Челси» по числу стартовых матчей без поражений. Его серия длится 13 игр
18 марта, 01:22
«Челси» выбил «Атлетико» из Лиги чемпионов и впервые с 2014 года вышел в четвертьфинал
18 марта, 00:53
Прогноз на матч «Челси» – «Атлетико», 17 марта 2021 года. Прогноз и ставка на матч Лиги чемпионов
17 марта, 20:16
Где смотреть матч «Челси» – «Атлетико», 17 марта 2021 года: во сколько прямая трансляция матча Лиги чемпионов
17 марта, 20:14