Челси - Шеффилд Уэнсдэй: 27 января 2019 смотреть онлайн

Матч завершен
Челси
Лондон
Виллиан 26
Хадсон-Одои 64
Виллиан 83
3:0

Челси - Шеффилд Уэнсдэй: 27 января 2019 смотреть онлайн

Матч завершен
Шеффилд Уэнсдэй
Шеффилд
Кубок Англии, 1/16 финала

Кубок Англии,

1/16 финала

Англия
27 янв. 2019, 21:00 МСК
27.01.2019, 21:00 МСК
воскресенье
Составы
События
Прошлые матчи
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Травмы
Прогнозы

Составы

Челси
мин
13
Кабальеро
Вилли Кабальеро
90
28
Аспиликуэта
Сезар Аспиликуэта
90
3
Алонсо
Маркос Алонсо
90
2
Рюдигер
Антонио Рюдигер
90
27
Кристенсен
Андреас Кристенсен
90
44
Ампаду
Итан Ампаду
90
22
Виллиан
Виллиан
83'
26'
83'
26'
90
8
Баркли
Росс Баркли
90
17
Ковачич
Матео Ковачич
90
20
Хадсон-Одои
Каллум Хадсон-Одои
64'
64'
90
9
Игуаин
Гонсало Игуаин
90
Запасные
1
Кепа
Кепа
-
30
Луис
Давид Луис
-
33
Эмерсон
Эмерсон
-
11
Педро
Педро
-
5
Жоржиньо
Жоржиньо
-
12
Лофтус-Чик
Рубен Лофтус-Чик
-
18
Жиру
Оливье Жиру
-
Шеффилд Уэнсдэй
мин
1
Вествуд
Кирен Вествуд
90
23
Хатчинсон
Сэм Хатчинсон
90
15
Лис
Том Лис
90
8
Пелюпесси
Йоей Пелюпесси
90
20
Рич
Адам Рич
90
6
Фокс
Морган Фокс
90
10
Беннэн
Бэрри Беннэн
90
2
Палмер
Лайам Палмер
90
9
Флетчер
Стивен Флетчер
90
21
Бойд
Джордж Бойд
90
Запасные
25
Доусон
Кэмерон Доусон
-
36
Пудил
Даниэл Пудил
-
45
Форестьери
Фернандо Форестьери
-
17
Нухиу
Атдхе Нухиу
-
19
Матиаш
Марку Матиаш
-
18
Жоао
Лукас Жоао
-

События

Матч окончен 3:0
ГОЛ! 3:0
Виллиан
83'
ГОЛ! 2:0
Каллум Хадсон-Одои
64'
38'
Желтая карточка
Морган Фокс
ГОЛ С ПЕНАЛЬТИ! 1:0
Виллиан
26'

Прошлые матчи

27.01.2019 27 янв. 2019 вс 21:00
Челси
3 : 0
Шеффилд Уэнсдэй
27.01.2019 27 янв. 2019 вс 21:00
Челси
3
Шеффилд Уэнсдэй
0

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