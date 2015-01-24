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Матч-центр
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Коронавирус
Материалы
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Футбол
Материалы
Новости
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Челси
Лондон
2:4
Матч завершен
Брэдфорд Сити
Брэдфорд
Кубок Англии, 4 раунд
Кубок Англии,
4 раунд
Англия
24 янв. 2015, 18:00 МСК
24.01.2015, 18:00 МСК
суббота
Андре Марринер
Андре Марринер
Главный Судья
Составы
Челси
мин
1
Чех
Петр Чех
90
28
Аспиликуэта
Сезар Аспиликуэта
90
24
Кэхилл
Гари Кэхилл
90
5
Зума
Курт Зума
90
31
Кристенсен
Андреас Кристенсен
90
17
Салах
Мохамед Салах
90
12
Оби Микел
Джон Оби Микел
90
7
Рамирес
Рамирес
90
18
Реми
Лоик Реми
90
8
Оскар
Оскар
90
11
Дрогба
Дидье Дрогба
90
Запасные
13
Куртуа
Тибо Куртуа
26
Терри
Джон Терри
6
Аке
Натан Аке
4
Фабрегас
Сеск Фабрегас
22
Виллиан
Виллиан
10
Азар
Эден Азар
35
Лофтус-Чик
Рубен Лофтус-Чик
Брэдфорд Сити
мин
12
Уиллиамс
Бен Уиллиамс
90
8
Лиддл
Гэри Лиддл
90
25
Халидэй
Энди Халидэй
90
16
Стид
Джон Стид
90
11
Кнот
Билли Кнот
90
5
Дэйвис
Эндрю Дэйвис
90
2
Дарби
Стивен Дарби
90
23
Макардл
Рори Макардл
90
3
Мередит
Джеймс Мередит
90
20
Мораиш
Филипе Мораиш
90
9
Хансон
Джеймс Хансон
90
Запасные
22
Арвин
Мэттью Арвин
6
Шихан
Алан Шихан
18
Рутис
Кристофер Рутис
17
Кеннеди
Джейсон Кеннеди
14
Йетес
Марк Йетес
10
Кларк
Билли Кларк
13
Зоко
Франсуа Зоко