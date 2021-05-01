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Кубок Германии
Боруссия VS Хольштайн
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Боруссия - Хольштайн: 01 мая 2021 смотреть онлайн
Боруссия
Дортмунд
-:-
Боруссия - Хольштайн: 01 мая 2021 смотреть онлайн
Хольштайн
Киль
Кубок Германии, 1/2 финала
Кубок Германии,
1/2 финала
Германия
1 мая 2021, -:- МСК
1.05.2021, -:- МСК
суббота
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы
Предварительный состав
Боруссия
мин
35
Хитц
Марвин Хитц
15
Хуммельс
Матс Хуммельс
2
Морей
Матеу Морей
11
Ройс
Марко Ройс
14
Шульц
Нико Шульц
23
Джан
Эмре Джан
10
Азар
Торган Азар
8
Дауд
Махмуд Дауд
22
Беллингем
Джуд Беллингем
19
Брандт
Юлиан Брандт
9
Холанд
Эрлинг Браут Холанд
Запасные
1
Бюрки
Роман Бюрки
26
Пищек
Лукаш Пищек
24
Менье
Тома Менье
5
Загаду
Дан-Аксель Загаду
6
Делэни
Томас Делэни
30
Пасслак
Феликс Пасслак
32
Рейна
Джованни Рейна
20
Рейньер
Рейньер
18
Мукоко
Юссуфа Мукоко
Хольштайн
мин
2
Mikkel Kirkeskov
Mikkel Kirkeskov
1
Ioannis Gelios
Ioannis Gelios
24
Hauke Wahl
Hauke Wahl
20
Jannik Dehm
Jannik Dehm
7
Jae-Sung Lee
Jae-Sung Lee
26
Jonas Meffert
Jonas Meffert
8
Alexander Mühling
Alexander Mühling
27
Finn Dominik Porath
Finn Dominik Porath
23
Janni Serra
Janni Serra
19
Simon Lorenz
Simon Lorenz
31
Бартельс
Фин Бартельс
Запасные
29
Меес
Йосуа Меес
36
Niklas Hauptmann
Niklas Hauptmann
21
Thomas Dahne
Thomas Dahne
3
Marco Komenda
Marco Komenda
25
Phil Neumann
Phil Neumann
6
Ahmet Arslan
Ahmet Arslan
11
Fabian Reese
Fabian Reese
33
Benjamin Girth
Benjamin Girth
22
Aleksandar Ignjovski
Aleksandar Ignjovski
Прошлые матчи
07.02.2012
07 февр. 2012
вт
22:30
Хольштайн
0 : 4
Боруссия
07.02.2012
07 февр. 2012
вт
22:30
Хольштайн
0
Боруссия
4
Новости
Если Холанд не забивает, его клубы вылетают из Лиги чемпионов. Сейчас так: минимум гол в каждом матче
#Эрлинг Холанд
10 марта, 00:55
Берем и сравниваем Холанда и Мбаппе. По голам, игре в ЛЧ и результативности Роналду
1
#Килиан Мбаппе
18 февраля, 17:12
1
«Севилья» не пропускала 7 матчей подряд. Холанд уничтожил ее в первом же тайме
#Лига чемпионов
18 февраля, 00:45
Как превратить 0:1 в 2:1 за 40 секунд. Реальное чудо из Индии
1
#Футбол
15 декабря 2020, 22:38
1
16-летний тип из «Боруссии» уже играет в Лиге чемпионов (рекорд). Ради него Бундеслига поменяла правила
#Юссуфа Мукоко
09 декабря 2020, 21:44
#
Новости матча
«Боруссия» Д вышла в четвертьфинал Лиги чемпионов, обыграв «Севилью» по сумме двух матчей. У Холанда дубль
10 марта, 00:57
Холанд забил 20-й гол в Лиге чемпионов. Он превзошел рекорд Мбаппе по числу мячей в ЛЧ до 21-летия
09 марта, 23:53
Холанд за 9 минут оформил дубль «Баварии», но она все равно победила
06 марта, 22:29
«Боруссия» крупно победила в дерби. У «Шальке» – 9 очков и последнее место, он не забивал с января
20 февраля, 22:34
«Боруссия» впервые с октября 1996-го обыграла испанскую команду на выезде в Лиге чемпионов
18 февраля, 01:09
«Боруссия» Д обыграла «Севилью» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Холанд оформил дубль
18 февраля, 00:52
Только два игрока в истории забили 18 мячей в ЛЧ до своего 21-го дня рождения – Мбаппе и Холанд
18 февраля, 00:31
Холанд стал первым игроком в истории ЛЧ, который забил 18 голов в первых 13 матчах
18 февраля, 00:17