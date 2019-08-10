Матч завершен
Борнмут
Борнмут
Мепхам 62
1:1
Матч завершен
Шеффилд Юнайтед
Шеффилд
Шарп 88
АПЛ, 1 тур

АПЛ,

1 тур

Англия
10 авг. 2019, 17:00 МСК
10.08.2019, 17:00 МСК
суббота
Кевин Фрэнд
Кевин Фрэнд
Главный Судья
Составы
Борнмут
мин
7
Кинг
Джошуа Кинг
90
15
Смит
Адам Смит
90
5
Аке
Натан Аке
90
13
Уилсон
Каллум Уилсон
90
3
Кук
Стив Кук
90
24
Фрейзер
Райан Фрейзер
90
8
Лерма
Жефферсон Лерма
90
29
Биллинг
Филип Биллинг
90
21
Рико
Диего Рико
90
33
Мепхам
Крис Мепхам
62'
62'
90
12
Ремсдейл
Арон Ремсдейл
90
Запасные
1
Боруц
Артур Боруц
11
Дэниелс
Чарли Дэниелс
25
Симпсон
Джек Симпсон
6
Сурман
Эндрю Сурман
22
Уилсон
Харри Уилсон
10
Айб
Джордон Айб
9
Соланке
Доминик Соланке
Шеффилд Юнайтед
мин
4
Флек
Джон Флек
90
6
Бешам
Крис Бешам
82
17
МакГолдрик
Дэвид МакГолдрик
63
3
Стивенс
Энда Стивенс
90
12
Иган
Джон Иган
90
16
Норвуд
Оливер Норвуд
90
11
Робинсон
Каллум Робинсон
90
5
О'Коннелл
Джек О'Коннелл
90
2
Балдок
Джордж Балдок
90
1
Хендерсон
Дин Хендерсон
90
7
Ландстрем
Джон Ландстрем
78
Запасные
25
Мур
Саймон Мур
15
Ягиелка
Фил Ягиелка
27
Бешич
Мухамед Бешич
23
Осборн
Бен Осборн
10
Шарп
Билли Шарп
88'
9
МакБарни
Оливер МакБарни
8
Фримен
Люк Фримен