Матч завершен
Шеффилд Юнайтед
Шеффилд
Шарп 45
Ландстрем 84
2:1
Матч завершен
Борнмут
Борнмут
Уилсон 13
АПЛ, 26 тур

АПЛ,

26 тур

Англия
9 февр. 2020, 17:00 МСК
9.02.2020, 17:00 МСК
воскресенье
Составы
Шеффилд Юнайтед
мин
1
Хендерсон
Дин Хендерсон
90
6
Бешам
Крис Бешам
90
3
Стивенс
Энда Стивенс
90
12
Иган
Джон Иган
90
5
О'Коннелл
Джек О'Коннелл
90
4
Флек
Джон Флек
90
16
Норвуд
Оливер Норвуд
90
32
Берге
Сандер Берге
90
2
Балдок
Джордж Балдок
90
10
Шарп
Билли Шарп
45'
45'
90
9
МакБарни
Оливер МакБарни
90
Запасные
15
Ягиелка
Фил Ягиелка
29
Рецос
Панайотис Рецос
23
Осборн
Бен Осборн
7
Ландстрем
Джон Ландстрем
84'
17
МакГолдрик
Дэвид МакГолдрик
22
Муссе
Ли Муссе
Борнмут
мин
12
Ремсдейл
Арон Ремсдейл
90
2
Фрэнсис
Саймон Фрэнсис
90
15
Смит
Адам Смит
90
5
Аке
Натан Аке
90
21
Рико
Диего Рико
90
4
Гослинг
Дэн Гослинг
90
6
Сурман
Эндрю Сурман
90
22
Уилсон
Харри Уилсон
90
24
Фрейзер
Райан Фрейзер
90
29
Биллинг
Филип Биллинг
90
13
Уилсон
Каллум Уилсон
13'
13'
90
Запасные
1
Боруц
Артур Боруц
3
Кук
Стив Кук
19
Станислас
Джуниор Станислас
16
Кук
Льюис Кук
17
Стейси
Джек Стейси
7
Кинг
Джошуа Кинг
9
Соланке
Доминик Соланке