Болонья - Торино: 21 апреля 2021 смотреть онлайн

Болонья
Болонья
-:-

Болонья - Торино: 21 апреля 2021 смотреть онлайн

Торино
Турин
Серия А, 32 тур

Серия А,

32 тур

Италия
21 апр. 2021, 21:45 МСК
21.04.2021, 21:45 МСК
среда
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События
Прошлые матчи
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Травмы
Прогнозы

Предварительный состав

Болонья
мин
28
Скорупски
Лукаш Скорупски
35
Дийкс
Митчелл Дийкс
5
Сумаоро
Адама Сумаоро
23
Данило
Данило
14
Томиясу
Такехиро Томиясу
32
Сванберг
Маттиас Сванберг
8
Домингес
Николас Домингес
21
Сориано
Роберто Сориано
24
Паласио
Родриго Паласио
7
Орсолини
Риккардо Орсолини
99
Барроу
Муса Барроу
Запасные
1
Да Кошта
Анжело Да Кошта
-
29
Де Сильвестри
Лоренцо Де Сильвестри
-
15
Мбайе
Ибрахима Мбайе
-
26
Антов
Валентин Антов
-
3
Хики
Аарон Хики
-
16
Поли
Андреа Поли
-
17
Медель
Гари Медель
-
55
Вигнато
Эмануэл Вигнато
-
30
Схаутен
Йерди Схаутен
-
18
Бальдюрссон
Андри-Фаннар Бальдюрссон
-
10
Сансоне
Никола Сансоне
-
11
Сков Ольсен
Андреас Сков Ольсен
-
Торино
мин
39
Сиригу
Сальваторе Сиригу
15
Ансальди
Кристиан Ансальди
5
Иццо
Армандо Иццо
4
Лянко
Лянко
3
Бремер
Бремер
27
Войвода
Мергим Войвода
38
Мандрагора
Роландо Мандрагора
88
Ринкон
Томас Ринкон
10
Гояк
Амер Гояк
19
Санабрия
Антонио Санабрия
9
Белотти
Андреа Белотти
Запасные
32
Милинкович-Савич
Ваня Милинкович-Савич
-
18
Уйкани
Самир Уйкани
-
13
Родригес
Рикардо Родригес
-
29
Мурру
Никола Мурру
-
99
Буонджорно
Алессандро Буонджорно
-
17
Синго
Уилфрид Синго
-
24
Верди
Симоне Верди
-
8
Базелли
Даниэле Базелли
-
77
Линетти
Карол Линетти
-
7
Лукич
Саша Лукич
-
11
Дзадза
Симоне Дзадза
-
26
Бонаццоли
Федерико Бонаццоли
-

Прошлые матчи

20.12.2020 20 дек. 2020 вс 14:30
Торино
1 : 1
Болонья
20.12.2020 20 дек. 2020 вс 14:30
Торино
1
Болонья
1
02.08.2020 02 авг. 2020 вс 21:45
Болонья
1 : 1
Торино
02.08.2020 02 авг. 2020 вс 21:45
Болонья
1
Торино
1
12.01.2020 12 янв. 2020 вс 17:00
Торино
1 : 0
Болонья
12.01.2020 12 янв. 2020 вс 17:00
Торино
1
Болонья
0
16.03.2019 16 марта 2019 сб 22:30
Торино
2 : 3
Болонья
16.03.2019 16 марта 2019 сб 22:30
Торино
2
Болонья
3
21.10.2018 21 окт. 2018 вс 16:00
Болонья
2 : 2
Торино
21.10.2018 21 окт. 2018 вс 16:00
Болонья
2
Торино
2
06.01.2018 06 янв. 2018 сб 14:30
Торино
3 : 0
Болонья
06.01.2018 06 янв. 2018 сб 14:30
Торино
3
Болонья
0
20.08.2017 20 авг. 2017 вс 21:45
Болонья
1 : 1
Торино
20.08.2017 20 авг. 2017 вс 21:45
Болонья
1
Торино
1
22.01.2017 22 янв. 2017 вс 17:00
Болонья
2 : 0
Торино
22.01.2017 22 янв. 2017 вс 17:00
Болонья
2
Торино
0
28.08.2016 28 авг. 2016 вс 21:45
Торино
5 : 1
Болонья
28.08.2016 28 авг. 2016 вс 21:45
Торино
5
Болонья
1
16.04.2016 16 апр. 2016 сб 16:00
Болонья
0 : 1
Торино
16.04.2016 16 апр. 2016 сб 16:00
Болонья
0
Торино
1
28.11.2015 28 нояб. 2015 сб 20:00
Торино
2 : 0
Болонья
28.11.2015 28 нояб. 2015 сб 20:00
Торино
2
Болонья
0
09.02.2014 09 февр. 2014 вс 14:30
Торино
1 : 2
Болонья
09.02.2014 09 февр. 2014 вс 14:30
Торино
1
Болонья
2
22.09.2013 22 сент. 2013 вс 16:00
Болонья
1 : 2
Торино
22.09.2013 22 сент. 2013 вс 16:00
Болонья
1
Торино
2
06.04.2013 06 апр. 2013 сб 21:45
Болонья
2 : 2
Торино
06.04.2013 06 апр. 2013 сб 21:45
Болонья
2
Торино
2
11.11.2012 11 нояб. 2012 вс 17:00
Торино
1 : 0
Болонья
11.11.2012 11 нояб. 2012 вс 17:00
Торино
1
Болонья
0
10.05.2009 10 мая 2009 вс 16:00
Торино
1 : 1
Болонья
10.05.2009 10 мая 2009 вс 16:00
Торино
1
Болонья
1
13.12.2008 13 дек. 2008 сб 20:00
Болонья
5 : 2
Торино
13.12.2008 13 дек. 2008 сб 20:00
Болонья
5
Торино
2

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