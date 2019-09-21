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Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
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Матч завершен
Бернли
Бернли
Вуд 10
Вуд 14
2:0
Матч завершен
Норвич Сити
Норвич
АПЛ, 6 тур
АПЛ,
6 тур
Англия
21 сент. 2019, 17:00 МСК
21.09.2019, 17:00 МСК
суббота
Составы
Бернли
мин
1
Поп
Ник Поп
90
23
Питерс
Эрик Питерс
90
6
Ми
Бен Ми
90
5
Тарковски
Джеймс Тарковски
90
2
Лоутон
Мэттью Лоутон
90
4
Корк
Джек Корк
90
18
Вествуд
Эшли Вествуд
90
13
Хендрик
Джеффри Хендрик
90
11
Макнил
Дуайт Макнил
90
9
Вуд
Крис Вуд
10'
14'
10', 14'
90
10
Барнс
Эшли Барнс
90
Запасные
20
Харт
Джо Харт
28
Лонг
Кевин Лонг
3
Тэйлор
Чарли Тэйлор
25
Леннон
Аарон Леннон
19
Родригес
Джей Родригес
27
Выдра
Матей Выдра
12
Брэди
Робби Брэди
Норвич Сити
мин
1
Крул
Тим Крул
90
3
Бирам
Сэм Бирам
90
27
Теттей
Александер Теттей
90
24
Амаду
Ибраим Амаду
90
23
МакЛин
Кенни МакЛин
90
18
Стиперманн
Марко Стиперманн
90
14
Кантвелл
Тодд Кантвелл
90
12
Льюис
Джамаль Льюис
90
22
Пукки
Теему Пукки
90
17
Буэндия
Эмилиано Буэндия
90
4
Годфри
Бен Годфри
90
Запасные
33
МакГоверн
Майкл МакГоверн
5
Хэнли
Грант Хэнли
16
Хайзе
Филип Хайзе
10
Ляйтнер
Мориц Ляйтнер
7
Робертс
Патрик Робертс
20
Дрмич
Йосип Дрмич
32
Србени
Деннис Србени