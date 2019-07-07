Балтика - Спартак-2: 07 июля 2019 смотреть онлайн

Матч завершен
Балтика
Калининград
0:1

Балтика - Спартак-2: 07 июля 2019 смотреть онлайн

Матч завершен
Спартак-2
Москва
ФНЛ, 1 тур

ФНЛ,

1 тур

Россия
7 июля 2019, 20:55 МСК
7.07.2019, 20:55 МСК
воскресенье
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События
Прошлые матчи
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Предварительный состав

Балтика
мин
27
Маклаков
Иван Маклаков
1
Латышонок
Евгений Латышонок
26
Мещанинов
Артем Мещанинов
33
Аллеф
Аллеф
70
I. Geloyan
I. Geloyan
20
Юрганов
Игорь Юрганов
44
Тишкин
Максим Тишкин
10
Альшин
Ильнур Альшин
18
Кашчелан
Младен Кашчелан
19
Шаваев
Алихан Шаваев
6
Кузьмин
Максим Кузьмин
Запасные
21
Волк
Давид Волк
-
8
Дудиев
Аслан Дудиев
-
89
Лазарев
Владислав Лазарев
-
7
Джамилов
Султан Джамилов
-
77
Плетнев
Дмитрий Плетнев
-
14
Демьянов
Виктор Демьянов
-
13
Маркович
Мирослав Маркович
-
11
Маркин
Михаил Маркин
-
5
Juan Manuel Valencia
Juan Manuel Valencia
-

События

Матч окончен 0:1

Прошлые матчи

06.03.2021 06 марта 2021 сб 18:00
Балтика
1 : 0
Спартак-2
06.03.2021 06 марта 2021 сб 18:00
Балтика
1
Спартак-2
0
09.09.2020 09 сент. 2020 ср 16:00
Спартак-2
0 : 2
Балтика
09.09.2020 09 сент. 2020 ср 16:00
Спартак-2
0
Балтика
2
07.07.2019 07 июля 2019 вс 20:55
Балтика
0 : 1
Спартак-2
07.07.2019 07 июля 2019 вс 20:55
Балтика
0
Спартак-2
1
16.03.2019 16 марта 2019 сб 18:00
Балтика
2 : 0
Спартак-2
16.03.2019 16 марта 2019 сб 18:00
Балтика
2
Спартак-2
0
01.09.2018 01 сент. 2018 сб 16:30
Спартак-2
2 : 1
Балтика
01.09.2018 01 сент. 2018 сб 16:30
Спартак-2
2
Балтика
1
12.11.2017 12 нояб. 2017 вс 16:00
Балтика
6 : 0
Спартак-2
12.11.2017 12 нояб. 2017 вс 16:00
Балтика
6
Спартак-2
0
01.08.2017 01 авг. 2017 вт 17:00
Спартак-2
0 : 2
Балтика
01.08.2017 01 авг. 2017 вт 17:00
Спартак-2
0
Балтика
2
23.03.2017 23 марта 2017 чт 14:00
Спартак-2
1 : 2
Балтика
23.03.2017 23 марта 2017 чт 14:00
Спартак-2
1
Балтика
2
28.08.2016 28 авг. 2016 вс 19:00
Балтика
1 : 2
Спартак-2
28.08.2016 28 авг. 2016 вс 19:00
Балтика
1
Спартак-2
2
07.04.2016 07 апр. 2016 чт 20:00
Балтика
1 : 1
Спартак-2
07.04.2016 07 апр. 2016 чт 20:00
Балтика
1
Спартак-2
1
20.09.2015 20 сент. 2015 вс 15:00
Спартак-2
0 : 1
Балтика
20.09.2015 20 сент. 2015 вс 15:00
Спартак-2
0
Балтика
1

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