Балтика - Спартак-2: 07 апреля 2016 смотреть онлайн

Матч завершен
Балтика
Калининград
1:1

Балтика - Спартак-2: 07 апреля 2016 смотреть онлайн

Матч завершен
Спартак-2
Москва
ФНЛ, 30 тур

ФНЛ,

30 тур

Россия
7 апр. 2016, 20:00 МСК
7.04.2016, 20:00 МСК
четверг
Олег Соколов
Олег Соколов
Главный Судья
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Прошлые матчи
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Прогнозы

Предварительный состав

Балтика
мин
4
Ковалев
Константин Ковалев
1
Латышонок
Евгений Латышонок
26
Мещанинов
Артем Мещанинов
70
I. Geloyan
I. Geloyan
44
Тишкин
Максим Тишкин
10
Альшин
Ильнур Альшин
18
Кашчелан
Младен Кашчелан
38
Казаев
Ян Казаев
6
Кузьмин
Максим Кузьмин
8
Дудиев
Аслан Дудиев
13
Маркович
Мирослав Маркович
Запасные
21
Волк
Давид Волк
-
20
Юрганов
Игорь Юрганов
-
27
Маклаков
Иван Маклаков
-
89
Лазарев
Владислав Лазарев
-
19
Шаваев
Алихан Шаваев
-
7
Джамилов
Султан Джамилов
-
77
Плетнев
Дмитрий Плетнев
-
14
Демьянов
Виктор Демьянов
-
11
Маркин
Михаил Маркин
-
33
Аллеф
Аллеф
-
5
Juan Manuel Valencia
Juan Manuel Valencia
-
Спартак-2
мин
57
Селихов
Александр Селихов
35
Миронов
Леонид Миронов
36
Воропаев
Артем Воропаев
99
Роша
Педро Роша
97
Денисов
Даниил Денисов
75
Сунгатулин
Фаниль Сунгатулин
56
Гапонов
Илья Гапонов
84
Оганесян
Степан Оганесян
22
Игнатов
Михаил Игнатов
74
Маркитесов
Дмитрий Маркитесов
68
Литвинов
Руслан Литвинов
Запасные
27
Акмурзин
Тимур Акмурзин
-
63
Петрунин
Даниил Петрунин
-
88
Ташаев
Александр Ташаев
-
80
Бакалюк
Никита Бакалюк
-
90
Шильцов
Константин Шильцов
-
53
Муминов
Ильяс Муминов
-
71
Мельников
Степан Мельников
-
89
Голятов
Илья Голятов
-

События

Матч окончен 1:1

Прошлые матчи

06.03.2021 06 марта 2021 сб 18:00
Балтика
1 : 0
Спартак-2
06.03.2021 06 марта 2021 сб 18:00
Балтика
1
Спартак-2
0
09.09.2020 09 сент. 2020 ср 16:00
Спартак-2
0 : 2
Балтика
09.09.2020 09 сент. 2020 ср 16:00
Спартак-2
0
Балтика
2
07.07.2019 07 июля 2019 вс 20:55
Балтика
0 : 1
Спартак-2
07.07.2019 07 июля 2019 вс 20:55
Балтика
0
Спартак-2
1
16.03.2019 16 марта 2019 сб 18:00
Балтика
2 : 0
Спартак-2
16.03.2019 16 марта 2019 сб 18:00
Балтика
2
Спартак-2
0
01.09.2018 01 сент. 2018 сб 16:30
Спартак-2
2 : 1
Балтика
01.09.2018 01 сент. 2018 сб 16:30
Спартак-2
2
Балтика
1
12.11.2017 12 нояб. 2017 вс 16:00
Балтика
6 : 0
Спартак-2
12.11.2017 12 нояб. 2017 вс 16:00
Балтика
6
Спартак-2
0
01.08.2017 01 авг. 2017 вт 17:00
Спартак-2
0 : 2
Балтика
01.08.2017 01 авг. 2017 вт 17:00
Спартак-2
0
Балтика
2
23.03.2017 23 марта 2017 чт 14:00
Спартак-2
1 : 2
Балтика
23.03.2017 23 марта 2017 чт 14:00
Спартак-2
1
Балтика
2
28.08.2016 28 авг. 2016 вс 19:00
Балтика
1 : 2
Спартак-2
28.08.2016 28 авг. 2016 вс 19:00
Балтика
1
Спартак-2
2
07.04.2016 07 апр. 2016 чт 20:00
Балтика
1 : 1
Спартак-2
07.04.2016 07 апр. 2016 чт 20:00
Балтика
1
Спартак-2
1
20.09.2015 20 сент. 2015 вс 15:00
Спартак-2
0 : 1
Балтика
20.09.2015 20 сент. 2015 вс 15:00
Спартак-2
0
Балтика
1

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