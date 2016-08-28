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Балтика VS Спартак-2
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Балтика - Спартак-2: 28 августа 2016 смотреть онлайн
Матч завершен
Балтика
Калининград
1:2
Балтика - Спартак-2: 28 августа 2016 смотреть онлайн
Матч завершен
Спартак-2
Москва
ФНЛ, 10 тур
ФНЛ,
10 тур
Россия
28 авг. 2016, 19:00 МСК
28.08.2016, 19:00 МСК
воскресенье
Николай Волошин
Николай Волошин
Главный Судья
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы
Предварительный состав
Балтика
мин
4
Ковалев
Константин Ковалев
1
Латышонок
Евгений Латышонок
26
Мещанинов
Артем Мещанинов
70
I. Geloyan
I. Geloyan
44
Тишкин
Максим Тишкин
10
Альшин
Ильнур Альшин
18
Кашчелан
Младен Кашчелан
38
Казаев
Ян Казаев
6
Кузьмин
Максим Кузьмин
8
Дудиев
Аслан Дудиев
13
Маркович
Мирослав Маркович
Запасные
21
Волк
Давид Волк
-
20
Юрганов
Игорь Юрганов
-
27
Маклаков
Иван Маклаков
-
89
Лазарев
Владислав Лазарев
-
19
Шаваев
Алихан Шаваев
-
7
Джамилов
Султан Джамилов
-
77
Плетнев
Дмитрий Плетнев
-
14
Демьянов
Виктор Демьянов
-
11
Маркин
Михаил Маркин
-
33
Аллеф
Аллеф
-
5
Juan Manuel Valencia
Juan Manuel Valencia
-
Спартак-2
мин
57
Селихов
Александр Селихов
35
Миронов
Леонид Миронов
36
Воропаев
Артем Воропаев
99
Роша
Педро Роша
97
Денисов
Даниил Денисов
75
Сунгатулин
Фаниль Сунгатулин
56
Гапонов
Илья Гапонов
84
Оганесян
Степан Оганесян
22
Игнатов
Михаил Игнатов
74
Маркитесов
Дмитрий Маркитесов
68
Литвинов
Руслан Литвинов
Запасные
27
Акмурзин
Тимур Акмурзин
-
63
Петрунин
Даниил Петрунин
-
88
Ташаев
Александр Ташаев
-
80
Бакалюк
Никита Бакалюк
-
90
Шильцов
Константин Шильцов
-
53
Муминов
Ильяс Муминов
-
71
Мельников
Степан Мельников
-
89
Голятов
Илья Голятов
-
События
Матч окончен 1:2
Прошлые матчи
06.03.2021
06 марта 2021
сб
18:00
Балтика
1 : 0
Спартак-2
06.03.2021
06 марта 2021
сб
18:00
Балтика
1
Спартак-2
0
09.09.2020
09 сент. 2020
ср
16:00
Спартак-2
0 : 2
Балтика
09.09.2020
09 сент. 2020
ср
16:00
Спартак-2
0
Балтика
2
07.07.2019
07 июля 2019
вс
20:55
Балтика
0 : 1
Спартак-2
07.07.2019
07 июля 2019
вс
20:55
Балтика
0
Спартак-2
1
16.03.2019
16 марта 2019
сб
18:00
Балтика
2 : 0
Спартак-2
16.03.2019
16 марта 2019
сб
18:00
Балтика
2
Спартак-2
0
01.09.2018
01 сент. 2018
сб
16:30
Спартак-2
2 : 1
Балтика
01.09.2018
01 сент. 2018
сб
16:30
Спартак-2
2
Балтика
1
12.11.2017
12 нояб. 2017
вс
16:00
Балтика
6 : 0
Спартак-2
12.11.2017
12 нояб. 2017
вс
16:00
Балтика
6
Спартак-2
0
01.08.2017
01 авг. 2017
вт
17:00
Спартак-2
0 : 2
Балтика
01.08.2017
01 авг. 2017
вт
17:00
Спартак-2
0
Балтика
2
23.03.2017
23 марта 2017
чт
14:00
Спартак-2
1 : 2
Балтика
23.03.2017
23 марта 2017
чт
14:00
Спартак-2
1
Балтика
2
28.08.2016
28 авг. 2016
вс
19:00
Балтика
1 : 2
Спартак-2
28.08.2016
28 авг. 2016
вс
19:00
Балтика
1
Спартак-2
2
07.04.2016
07 апр. 2016
чт
20:00
Балтика
1 : 1
Спартак-2
07.04.2016
07 апр. 2016
чт
20:00
Балтика
1
Спартак-2
1
20.09.2015
20 сент. 2015
вс
15:00
Спартак-2
0 : 1
Балтика
20.09.2015
20 сент. 2015
вс
15:00
Спартак-2
0
Балтика
1
Новости
«Балтика» в соцсетях пошутила про отравление Навального. Клуб объясняет: просто хотели креативно представить нового игрока
1
#Балтика
10 сентября 2020, 20:25
1
Супергерои нашли в метеорите новую форму «Балтики». Это комикс-презентация от клуба
#Балтика
16 июля 2020, 17:22
Это не шутки: Кокорин и «Балтика» ведут переговоры. Еще раз – «БАЛ-ТИ-КА»
#Александр Кокорин
05 февраля 2020, 17:49
Как же круто теперь в Калининграде! Отбор к Евро, топовый волейбол и Евролига, везде – бешеная атмосфера
#Россия
27 декабря 2019, 13:43
Крики, мат, страдания. Так «Балтика» вылетела из ФНЛ
#Балтика
26 мая 2019, 12:40
#
Новости матча
Матч «Балтики» и «Армавира» в ФНЛ пройдет без зрителей. В Калининграде – третий случай заражения коронавирусом
13 марта 2020, 13:13
«Балтика» представила матч с «Локомотивом» в стиле Mortal Kombat, изобразив Семина в виде Лю Канга
04 сентября 2019, 17:25
Даже в разгар финалов сборных ФНЛ нашла чем удивить. 9 матчей – 0 очков у хозяев
08 июля 2019, 15:58
«Матрице» исполнилось 20 лет. Лучше всех это обыграли «Химки»
30 марта 2019, 21:25