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Байкал VS Арсенал
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Байкал - Арсенал: 21 мая 2016 смотреть онлайн
Матч завершен
Байкал
Иркутск
0:2
Байкал - Арсенал: 21 мая 2016 смотреть онлайн
Матч завершен
Арсенал
Тула
ФНЛ, 38 тур
ФНЛ,
38 тур
Россия
21 мая 2016, 8:00 МСК
21.05.2016, 8:00 МСК
суббота
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы
Предварительный состав
Арсенал
мин
36
Левашов
Михаил Левашов
14
Хагуш
Анри Хагуш
6
Беляев
Максим Беляев
5
Довбня
Александр Довбня
28
Пантелеев
Владислав Пантелеев
20
Чаушич
Горан Чаушич
82
Хлусевич
Даниил Хлусевич
25
Кангва
Кингс Кангва
48
Луценко
Евгений Луценко
22
Лесовой
Даниил Лесовой
10
Кангва
Эванс Кангва
Запасные
1
Нигматуллин
Артур Нигматуллин
-
50
Шамов
Егор Шамов
-
3
Сокол
Артем Сокол
-
11
Ткачев
Сергей Ткачев
-
17
Аджоев
Гурам Аджоев
-
27
Ломовицкий
Александр Ломовицкий
-
15
Ковалев
Юрий Ковалев
-
18
Громыко
Валерий Громыко
-
77
Минаев
Роман Минаев
-
29
Банда
Ламек Банда
-
События
Матч окончен 0:2
Прошлые матчи
21.05.2016
21 мая 2016
сб
8:00
Байкал
0 : 2
Арсенал
21.05.2016
21 мая 2016
сб
8:00
Байкал
0
Арсенал
2
11.07.2015
11 июля 2015
сб
16:00
Арсенал
2 : 1
Байкал
11.07.2015
11 июля 2015
сб
16:00
Арсенал
2
Байкал
1
Новости
ЦСКА почти спас матч с «Арсеналом». Рондон был перед пустыми воротами, но ему помешал защитник
4
#Саломон Рондон
13 марта, 16:49
4
Ломовицкий наступил на голову Фернандесу, забил ЦСКА и отпраздновал ромбиком
#Александр Ломовицкий
13 марта, 15:58
🥒 Ох, мы отвыкли, но наши поля – снова огороды
4
#РПЛ
08 марта, 19:50
4
«Зенит» вылетел из-за странного гола. Ловрен спасал команду, но привез пенальти
#Деян Ловрен
20 февраля, 18:58
ФИФА пожизненно забанила русского защитника за договорняки. Он поскальзывался в матче и получал деньги в машине
2
#Дмитрий Айдов
16 ноября 2020, 22:55
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Новости матча
«Арсенал» прервал серию из десяти матчей без побед. Ломовицкий забивал в двух победных играх
13 марта, 15:57
«Арсенал» не забивал в РПЛ семь матчей подряд. В игре с ЦСКА – два гола за первый тайм
13 марта, 14:53
Фернандес травмировался в матче с «Арсеналом». Ломовицкий наступил ему на лицо
13 марта, 14:34
«Арсенал» проиграл «Локомотиву», не забив в седьмом матче РПЛ подряд. Последний гол был в ноябре
08 марта, 16:01
Все пары 1/4 финала Кубка России
03 марта, 18:09
«Сочи» забил четыре гола тульскому «Арсеналу» за 16 минут и вышел на третье место
27 февраля, 20:52
На стадионе «Зенита» запустили политический тег. Это поддержка ветерана Артеменко в деле против Навального
21 февраля, 01:39
«Арсенал» обыграл «Зенит» и прошел в четвертьфинал Кубка России
20 февраля, 19:05