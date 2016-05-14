Байер - Ингольштадт: 14 мая 2016 смотреть онлайн

Матч завершен
Байер
Леверкузен
Арангис 31
Кампль 37
Кисслинг 61
3:2

Байер - Ингольштадт: 14 мая 2016 смотреть онлайн

Матч завершен
Ингольштадт
Ингольштадт
Леки 16
Хартманн 69
Бундеслига, 34 тур

Бундеслига,

34 тур

Германия
14 мая 2016, 16:30 МСК
14.05.2016, 16:30 МСК
суббота
Гвидо Винкманн
Гвидо Винкманн
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Составы

Байер
мин
25
Крешич
Дарио Крешич
47
21
Топрак
Омер Топрак
90
2
Рамальо
Андре Рамальо
90
44
Кампль
Кевин Кампль
37'
37'
90
10
Чалханоглу
Хакан Чалханоглу
90
20
Арангис
Чарлес Арангис
31'
31'
90
39
Хенрикс
Бенджамин Хенрикс
90
13
Хильберт
Роберто Хильберт
23
11
Кисслинг
Штефан Кисслинг
61'
61'
65
38
Беллараби
Карим Беллараби
90
19
Брандт
Юлиан Брандт
90
Запасные
22
Йеллделл
Давид Йеллделл
43
1
Лено
Бернд Лено
-
17
Бениш
Себастьян Бениш
-
33
Бёдер
Лукас Бёдер
-
37
Фрай
Марлон Фрай
67
14
Мехмеди
Адмир Мехмеди
25
Ингольштадт
мин
26
Нюланд
Эрьян Нюланд
90
34
Матип
Марвин Матип
90
29
Зуттнер
Маркус Зуттнер
90
21
Да Коста
Данни Да Коста
90
5
Хюбнер
Беньямин Хюбнер
90
10
Гросс
Паскаль Гросс
90
36
Коэн
Альмог Коэн
89
23
Бауэр
Роберт Бауэр
62
9
Хартманн
Мориц Хартманн
69'
69'
90
7
Леки
Мэтью Леки
16'
16'
62
37
Лескано
Дарио Лескано
90
Запасные
1
Озкан
Рамазан Озкан
-
28
Левелс
Тобиас Левелс
-
6
Моралес
Альфредо Моралес
-
18
Брежери
Ромен Брежери
-
19
Кристиансен
Макс Кристиансен
28
14
Лекс
Штефан Лекс
1
16
Хинтерсер
Лукас Хинтерсер
28

События

Матч окончен 3:2
89'
Замена
Штефан Лекс
Альмог Коэн
81'
Желтая карточка
Макс Кристиансен
Желтая карточка
Бенджамин Хенрикс
72'
69'
ГОЛ С ПЕНАЛЬТИ! 3:2
Мориц Хартманн
Замена
Адмир Мехмеди
Штефан Кисслинг
65'
62'
Замена
Макс Кристиансен
Роберт Бауэр
62'
Замена
Лукас Хинтерсер
Мэтью Леки
ГОЛ! 3:1
Штефан Кисслинг
61'
Замена
Давид Йеллделл
Дарио Крешич
47'
38'
Желтая карточка
Марвин Матип
ГОЛ! 2:1
Кевин Кампль
37'
ГОЛ! 1:1
Чарлес Арангис
31'
Замена
Марлон Фрай
Роберто Хильберт
23'
16'
ГОЛ! 0:1
Мэтью Леки

Прошлые матчи

06.05.2017 06 мая 2017 сб 16:30
Ингольштадт
1 : 1
Байер
06.05.2017 06 мая 2017 сб 16:30
Ингольштадт
1
Байер
1
18.12.2016 18 дек. 2016 вс 19:30
Байер
1 : 2
Ингольштадт
18.12.2016 18 дек. 2016 вс 19:30
Байер
1
Ингольштадт
2
14.05.2016 14 мая 2016 сб 16:30
Байер
3 : 2
Ингольштадт
14.05.2016 14 мая 2016 сб 16:30
Байер
3
Ингольштадт
2
19.12.2015 19 дек. 2015 сб 17:30
Ингольштадт
0 : 1
Байер
19.12.2015 19 дек. 2015 сб 17:30
Ингольштадт
0
Байер
1

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