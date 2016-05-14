Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы
Составы
мин
мин
События
Матч окончен 3:2
89'
Замена
81'
Желтая карточка
Желтая карточка
72'
69'
ГОЛ С ПЕНАЛЬТИ! 3:2
Замена
65'
62'
Замена
62'
Замена
ГОЛ! 3:1
61'
Замена
47'
38'
Желтая карточка
ГОЛ! 2:1
37'
ГОЛ! 1:1
31'
Замена
23'
16'
ГОЛ! 0:1
Прошлые матчи
Новости
09 ноября 2020, 00:00
19 мая 2020, 01:01
14 декабря 2020, 15:30
14 декабря 2020, 12:38
11 декабря 2020, 15:51
22 октября 2020, 22:11
04 сентября 2020, 22:12
02 сентября 2020, 12:01
04 июля 2020, 23:09