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Чемпионат Европы
Австрия VS Азербайджан
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Австрия - Азербайджан: 08 октября 2010 смотреть онлайн
Матч завершен
Австрия
3:0
Австрия - Азербайджан: 08 октября 2010 смотреть онлайн
Матч завершен
Азербайджан
Чемпионат Европы, 3 тур
Чемпионат Европы,
3 тур
8 окт. 2010, 21:30 МСК
8.10.2010, 21:30 МСК
пятница
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы
Предварительный состав
Австрия
мин
7
Арнаутович
Марко Арнаутович
5
Ульмер
Андреас Ульмер
14
Баумгартлингер
Юлиан Баумгартлингер
8
Алаба
Давид Алаба
-
Илсанкер
Штефан Илсанкер
4
Хинтереггер
Мартин Хинтереггер
9
Забитцер
Марсель Забитцер
2
Ляйнер
Стефан Ляйнер
23
Шлагер
Ксавер Шлагер
12
Перван
Павао Перван
8
Ранфтль
Райнхольд Ранфтль
-
Грбич
Адриан Грбич
Запасные
13
Станкович
Чикан Станкович
-
1
Шлагер
Александер Шлагер
-
5
Траунер
Гернот Траунер
-
22
Визингер
Филипп Визингер
-
16
Шауб
Луис Шауб
-
16
Зули
Петер Зули
-
17
Балич
Хусейн Балич
-
18
Триммель
Кристофер Триммель
-
11
Грегоритч
Михаэль Грегоритч
-
20
Онисиво
Карим Онисиво
-
9
Калайджич
Саша Калайджич
-
Азербайджан
мин
23
Махаммадалиев
Шахруддин Махаммадалиев
7
Муталимов
Теллур Муталимов
18
Кривоцюк
Антон Кривоцюк
21
Сейдиев
Амин Сейдиев
14
Бадалов
Эльвин Бадалов
3
Салахли
Азер Салахли
6
Гусейнов
Бадави Гусейнов
2
Гараев
Гара Гараев
20
Иббрахимли
Исмаил Иббрахимли
11
Шейдаев
Рамиль Шейдаев
15
Эмрели
Махир Эмрели
Запасные
12
Балаев
Эмиль Балаев
-
15
Алиев
Шахрияр Алиев
-
22
Садыхов
Рагим Садыхов
-
3
Диниев
Джошгун Диниев
-
5
Джамалов
Эльвин Джамалов
-
6
Мустафаев
Вугар Мустафаев
-
11
Гурбанлы
Муса Гурбанлы
-
События
Матч окончен 3:0
Прошлые матчи
07.10.2011
07 окт. 2011
пт
19:00
Азербайджан
1 : 4
Австрия
07.10.2011
07 окт. 2011
пт
19:00
Азербайджан
1
Австрия
4
08.10.2010
08 окт. 2010
пт
21:30
Австрия
3 : 0
Азербайджан
08.10.2010
08 окт. 2010
пт
21:30
Австрия
3
Азербайджан
0
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