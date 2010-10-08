Австрия - Азербайджан: 08 октября 2010 смотреть онлайн

Матч завершен
Австрия
3:0

Австрия - Азербайджан: 08 октября 2010 смотреть онлайн

Матч завершен
Азербайджан
Чемпионат Европы, 3 тур

Чемпионат Европы,

3 тур
8 окт. 2010, 21:30 МСК
8.10.2010, 21:30 МСК
пятница
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы

Предварительный состав

Австрия
мин
7
Арнаутович
Марко Арнаутович
5
Ульмер
Андреас Ульмер
14
Баумгартлингер
Юлиан Баумгартлингер
8
Алаба
Давид Алаба
-
Илсанкер
Штефан Илсанкер
4
Хинтереггер
Мартин Хинтереггер
9
Забитцер
Марсель Забитцер
2
Ляйнер
Стефан Ляйнер
23
Шлагер
Ксавер Шлагер
12
Перван
Павао Перван
8
Ранфтль
Райнхольд Ранфтль
-
Грбич
Адриан Грбич
Запасные
13
Станкович
Чикан Станкович
-
1
Шлагер
Александер Шлагер
-
5
Траунер
Гернот Траунер
-
22
Визингер
Филипп Визингер
-
16
Шауб
Луис Шауб
-
16
Зули
Петер Зули
-
17
Балич
Хусейн Балич
-
18
Триммель
Кристофер Триммель
-
11
Грегоритч
Михаэль Грегоритч
-
20
Онисиво
Карим Онисиво
-
9
Калайджич
Саша Калайджич
-
Азербайджан
мин
23
Махаммадалиев
Шахруддин Махаммадалиев
7
Муталимов
Теллур Муталимов
18
Кривоцюк
Антон Кривоцюк
21
Сейдиев
Амин Сейдиев
14
Бадалов
Эльвин Бадалов
3
Салахли
Азер Салахли
6
Гусейнов
Бадави Гусейнов
2
Гараев
Гара Гараев
20
Иббрахимли
Исмаил Иббрахимли
11
Шейдаев
Рамиль Шейдаев
15
Эмрели
Махир Эмрели
Запасные
12
Балаев
Эмиль Балаев
-
15
Алиев
Шахрияр Алиев
-
22
Садыхов
Рагим Садыхов
-
3
Диниев
Джошгун Диниев
-
5
Джамалов
Эльвин Джамалов
-
6
Мустафаев
Вугар Мустафаев
-
11
Гурбанлы
Муса Гурбанлы
-

События

Матч окончен 3:0

Прошлые матчи

07.10.2011 07 окт. 2011 пт 19:00
Азербайджан
1 : 4
Австрия
07.10.2011 07 окт. 2011 пт 19:00
Азербайджан
1
Австрия
4
08.10.2010 08 окт. 2010 пт 21:30
Австрия
3 : 0
Азербайджан
08.10.2010 08 окт. 2010 пт 21:30
Австрия
3
Азербайджан
0

Новости

Азербайджанец заменил армянина в финале Кубка России – почему это важный символ именно сейчас 🤝
3
#политика
25 июля 2020, 23:29
3
# Новости матча
Тренером вратарей ЦСКА стал Дмитрий Крамаренко из сборной Азербайджана. У него три матча за клуб
17 января, 13:29
Австрия, Венгрия, Чехия и Уэльс вышли в элитный дивизион Лиги наций. Вылетели Швеция, Исландия и Босния
19 ноября 2020, 11:06
Лига наций: домашний матч Армении перенесен в Польшу, Азербайджана – в Албанию
06 октября 2020, 23:53
Австрийский ЛАСК оштрафовали на шесть очков за преждевременное начало полноценных тренировок
29 мая 2020, 09:39
Состав всех групп финального этапа Евро-2020
30 ноября 2019, 20:59