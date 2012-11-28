Аталанта - Чезена: 28 ноября 2012 смотреть онлайн

Матч завершен
Аталанта
Бергамо
3:1

Аталанта - Чезена: 28 ноября 2012 смотреть онлайн

Матч завершен
Чезена
Чезена
Кубок Италии, 4 раунд

Кубок Италии,

4 раунд

Италия
28 нояб. 2012, 17:00 МСК
28.11.2012, 17:00 МСК
среда
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Прогнозы

Предварительный состав

Аталанта
мин
95
Голлини
Пьерлуиджи Голлини
19
Джимсити
Берат Джимсити
21
Кастань
Тимоти Кастань
3
Кальдара
Маттиа Кальдара
2
Толой
Рафаэл Толой
10
Гомес
Алехандро Гомес
88
Пашалич
Марио Пашалич
15
де Рон
Мартен де Рон
11
Фройлер
Ремо Фройлер
8
Госенс
Робин Госенс
91
Сапата
Дуван Сапата
Запасные
31
Росси
Франческо Росси
-
57
Спортиелло
Марко Спортиелло
-
33
Хатебур
Ханс Хатебур
-
6
Паломино
Хосе Луис Паломино
-
22
Белланова
Раоуль Белланова
-
4
Шутало
Бошко Шутало
-
72
Иличич
Йосип Иличич
-
5
Тамезе
Адриен Тамезе
-
90
Колли
Эбрима Колли
-
7
Чиборра
Леннарт Чиборра
-
20
Да Рива
Якопо Да Рива
-
9
Муриэль
Луис Муриэль
-
Чезена
мин
2
Ницэ
Константин Ницэ
0
Табанелли
Андреа Табанелли
81
Брессан
Вальтер Брессан
15
Крайнц
Лука Крайнц
14
Вольта
Массимо Вольта
17
Магнуссон
Хердур Магнуссон
8
Де Фьюдис
Джузеппе Де Фьюдис
0
Мудингай
Габи Мудингай
0
Бриенца
Франческо Бриенца
0
Джурич
Милан Джурич
0
Дефрель
Грегор Дефрель
Запасные
0
Альярди
Федерико Альярди
-
0
Леали
Никола Леали
-
0
Капелли
Даниэле Капелли
-
0
Зе Эдуардо
Зе Эдуардо
-
0
Карбонеро
Карлос Карбонеро
-
0
Гаспери
Маттео Гаспери
-
0
Родригес
Алехандро Родригес
-
0
Мончини
Габриэле Мончини
-
0
Даль Монте
Никола Даль Монте
-

События

Матч окончен 3:1

Прошлые матчи

29.04.2015 29 апр. 2015 ср 21:45
Чезена
2 : 2
Аталанта
29.04.2015 29 апр. 2015 ср 21:45
Чезена
2
Аталанта
2
07.12.2014 07 дек. 2014 вс 17:00
Аталанта
3 : 2
Чезена
07.12.2014 07 дек. 2014 вс 17:00
Аталанта
3
Чезена
2
28.11.2012 28 нояб. 2012 ср 17:00
Аталанта
3 : 1
Чезена
28.11.2012 28 нояб. 2012 ср 17:00
Аталанта
3
Чезена
1
29.01.2012 29 янв. 2012 вс 17:00
Чезена
0 : 1
Аталанта
29.01.2012 29 янв. 2012 вс 17:00
Чезена
0
Аталанта
1
21.12.2011 21 дек. 2011 ср 22:45
Аталанта
4 : 1
Чезена
21.12.2011 21 дек. 2011 ср 22:45
Аталанта
4
Чезена
1

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