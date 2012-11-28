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Кубок Италии
Аталанта VS Чезена
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Аталанта - Чезена: 28 ноября 2012 смотреть онлайн
Матч завершен
Аталанта
Бергамо
3:1
Аталанта - Чезена: 28 ноября 2012 смотреть онлайн
Матч завершен
Чезена
Чезена
Кубок Италии, 4 раунд
Кубок Италии,
4 раунд
Италия
28 нояб. 2012, 17:00 МСК
28.11.2012, 17:00 МСК
среда
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы
Предварительный состав
Аталанта
мин
95
Голлини
Пьерлуиджи Голлини
19
Джимсити
Берат Джимсити
21
Кастань
Тимоти Кастань
3
Кальдара
Маттиа Кальдара
2
Толой
Рафаэл Толой
10
Гомес
Алехандро Гомес
88
Пашалич
Марио Пашалич
15
де Рон
Мартен де Рон
11
Фройлер
Ремо Фройлер
8
Госенс
Робин Госенс
91
Сапата
Дуван Сапата
Запасные
31
Росси
Франческо Росси
-
57
Спортиелло
Марко Спортиелло
-
33
Хатебур
Ханс Хатебур
-
6
Паломино
Хосе Луис Паломино
-
22
Белланова
Раоуль Белланова
-
4
Шутало
Бошко Шутало
-
72
Иличич
Йосип Иличич
-
5
Тамезе
Адриен Тамезе
-
90
Колли
Эбрима Колли
-
7
Чиборра
Леннарт Чиборра
-
20
Да Рива
Якопо Да Рива
-
9
Муриэль
Луис Муриэль
-
Чезена
мин
2
Ницэ
Константин Ницэ
0
Табанелли
Андреа Табанелли
81
Брессан
Вальтер Брессан
15
Крайнц
Лука Крайнц
14
Вольта
Массимо Вольта
17
Магнуссон
Хердур Магнуссон
8
Де Фьюдис
Джузеппе Де Фьюдис
0
Мудингай
Габи Мудингай
0
Бриенца
Франческо Бриенца
0
Джурич
Милан Джурич
0
Дефрель
Грегор Дефрель
Запасные
0
Альярди
Федерико Альярди
-
0
Леали
Никола Леали
-
0
Капелли
Даниэле Капелли
-
0
Зе Эдуардо
Зе Эдуардо
-
0
Карбонеро
Карлос Карбонеро
-
0
Гаспери
Маттео Гаспери
-
0
Родригес
Алехандро Родригес
-
0
Мончини
Габриэле Мончини
-
0
Даль Монте
Никола Даль Монте
-
События
Матч окончен 3:1
Прошлые матчи
29.04.2015
29 апр. 2015
ср
21:45
Чезена
2 : 2
Аталанта
29.04.2015
29 апр. 2015
ср
21:45
Чезена
2
Аталанта
2
07.12.2014
07 дек. 2014
вс
17:00
Аталанта
3 : 2
Чезена
07.12.2014
07 дек. 2014
вс
17:00
Аталанта
3
Чезена
2
28.11.2012
28 нояб. 2012
ср
17:00
Аталанта
3 : 1
Чезена
28.11.2012
28 нояб. 2012
ср
17:00
Аталанта
3
Чезена
1
29.01.2012
29 янв. 2012
вс
17:00
Чезена
0 : 1
Аталанта
29.01.2012
29 янв. 2012
вс
17:00
Чезена
0
Аталанта
1
21.12.2011
21 дек. 2011
ср
22:45
Аталанта
4 : 1
Чезена
21.12.2011
21 дек. 2011
ср
22:45
Аталанта
4
Чезена
1
Новости
Темный эпизод из жизни молодого форварда «МЮ». Попадался на незаконной иммиграции с использованием лже-родителей
1
#Амад Диалло
12 марта, 00:31
1
Все трансферы последнего дня. «Ливерпуль» получил двух защитников, Хедира перешел в «Герту», в «Аталанте» – новый украинец
#Сами Хедира
02 февраля, 02:35
Миранчук опять забил – теперь победный за «Аталанту» в четвертьфинале Кубка
#Алексей Миранчук
27 января, 23:23
«Аталанта» разваливается. Гасперини поругался с капитаном и еще одной звездой. Возможно, они даже дрались
1
#Аталанта
14 декабря 2020, 19:29
1
Миранчуку будет неуютно в «Аталанте». Но его главный конкурент сейчас лечит депрессию
#Алексей Миранчук
29 августа 2020, 15:37
#
Новости матча
«Интер» выиграл у «Аталанты» и сохранил 6-очковый отрыв от «Милана». Миранчук вышел на замену
09 марта, 00:39
Миранчук забил в матче с «Кротоне». Это его второй гол в Серии А
04 марта, 00:34
«Реал» в большинстве победил «Аталанту». Миранчук просидел весь матч в запасе
25 февраля, 00:54
Сапата травмировался в игре против «Реала». Во время первого тайма его заменил Пашалич
24 февраля, 23:44
«Аталанта» осталась в меньшинстве на 17-й минуте матча с «Реалом»
24 февраля, 23:34
Прогноз на матч «Аталанта» – «Реал»
24 февраля, 10:47
Где смотреть матч «Аталанта» – «Реал»
24 февраля, 10:34
Миранчук отдал голевой пас на победный гол «Аталанты»
14 февраля, 19:02