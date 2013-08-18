Аталанта - Бари: 18 августа 2013 смотреть онлайн

Матч завершен
Аталанта
Бергамо
3:0

Аталанта - Бари: 18 августа 2013 смотреть онлайн

Матч завершен
Бари
Бари
Кубок Италии, 3 раунд

Кубок Италии,

3 раунд

Италия
18 авг. 2013, 20:00 МСК
18.08.2013, 20:00 МСК
воскресенье
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Предварительный состав

Аталанта
мин
95
Голлини
Пьерлуиджи Голлини
19
Джимсити
Берат Джимсити
21
Кастань
Тимоти Кастань
3
Кальдара
Маттиа Кальдара
2
Толой
Рафаэл Толой
10
Гомес
Алехандро Гомес
88
Пашалич
Марио Пашалич
15
де Рон
Мартен де Рон
11
Фройлер
Ремо Фройлер
8
Госенс
Робин Госенс
91
Сапата
Дуван Сапата
Запасные
31
Росси
Франческо Росси
-
57
Спортиелло
Марко Спортиелло
-
33
Хатебур
Ханс Хатебур
-
6
Паломино
Хосе Луис Паломино
-
22
Белланова
Раоуль Белланова
-
4
Шутало
Бошко Шутало
-
72
Иличич
Йосип Иличич
-
5
Тамезе
Адриен Тамезе
-
90
Колли
Эбрима Колли
-
7
Чиборра
Леннарт Чиборра
-
20
Да Рива
Якопо Да Рива
-
9
Муриэль
Луис Муриэль
-

События

Матч окончен 3:0

Прошлые матчи

18.08.2013 18 авг. 2013 вс 20:00
Аталанта
3 : 0
Бари
18.08.2013 18 авг. 2013 вс 20:00
Аталанта
3
Бари
0
07.02.2010 07 февр. 2010 вс 17:00
Аталанта
1 : 0
Бари
07.02.2010 07 февр. 2010 вс 17:00
Аталанта
1
Бари
0
20.09.2009 20 сент. 2009 вс 16:00
Бари
4 : 1
Аталанта
20.09.2009 20 сент. 2009 вс 16:00
Бари
4
Аталанта
1

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