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Кубок Италии
Аталанта VS Бари
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Аталанта - Бари: 18 августа 2013 смотреть онлайн
Матч завершен
Аталанта
Бергамо
3:0
Аталанта - Бари: 18 августа 2013 смотреть онлайн
Матч завершен
Бари
Бари
Кубок Италии, 3 раунд
Кубок Италии,
3 раунд
Италия
18 авг. 2013, 20:00 МСК
18.08.2013, 20:00 МСК
воскресенье
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы
Предварительный состав
Аталанта
мин
95
Голлини
Пьерлуиджи Голлини
19
Джимсити
Берат Джимсити
21
Кастань
Тимоти Кастань
3
Кальдара
Маттиа Кальдара
2
Толой
Рафаэл Толой
10
Гомес
Алехандро Гомес
88
Пашалич
Марио Пашалич
15
де Рон
Мартен де Рон
11
Фройлер
Ремо Фройлер
8
Госенс
Робин Госенс
91
Сапата
Дуван Сапата
Запасные
31
Росси
Франческо Росси
-
57
Спортиелло
Марко Спортиелло
-
33
Хатебур
Ханс Хатебур
-
6
Паломино
Хосе Луис Паломино
-
22
Белланова
Раоуль Белланова
-
4
Шутало
Бошко Шутало
-
72
Иличич
Йосип Иличич
-
5
Тамезе
Адриен Тамезе
-
90
Колли
Эбрима Колли
-
7
Чиборра
Леннарт Чиборра
-
20
Да Рива
Якопо Да Рива
-
9
Муриэль
Луис Муриэль
-
События
Матч окончен 3:0
Прошлые матчи
18.08.2013
18 авг. 2013
вс
20:00
Аталанта
3 : 0
Бари
18.08.2013
18 авг. 2013
вс
20:00
Аталанта
3
Бари
0
07.02.2010
07 февр. 2010
вс
17:00
Аталанта
1 : 0
Бари
07.02.2010
07 февр. 2010
вс
17:00
Аталанта
1
Бари
0
20.09.2009
20 сент. 2009
вс
16:00
Бари
4 : 1
Аталанта
20.09.2009
20 сент. 2009
вс
16:00
Бари
4
Аталанта
1
Новости
Темный эпизод из жизни молодого форварда «МЮ». Попадался на незаконной иммиграции с использованием лже-родителей
1
#Амад Диалло
12 марта, 00:31
1
Все трансферы последнего дня. «Ливерпуль» получил двух защитников, Хедира перешел в «Герту», в «Аталанте» – новый украинец
#Сами Хедира
02 февраля, 02:35
Миранчук опять забил – теперь победный за «Аталанту» в четвертьфинале Кубка
#Алексей Миранчук
27 января, 23:23
«Аталанта» разваливается. Гасперини поругался с капитаном и еще одной звездой. Возможно, они даже дрались
1
#Аталанта
14 декабря 2020, 19:29
1
Миранчуку будет неуютно в «Аталанте». Но его главный конкурент сейчас лечит депрессию
#Алексей Миранчук
29 августа 2020, 15:37
#
Новости матча
«Интер» выиграл у «Аталанты» и сохранил 6-очковый отрыв от «Милана». Миранчук вышел на замену
09 марта, 00:39
Миранчук забил в матче с «Кротоне». Это его второй гол в Серии А
04 марта, 00:34
«Реал» в большинстве победил «Аталанту». Миранчук просидел весь матч в запасе
25 февраля, 00:54
Сапата травмировался в игре против «Реала». Во время первого тайма его заменил Пашалич
24 февраля, 23:44
«Аталанта» осталась в меньшинстве на 17-й минуте матча с «Реалом»
24 февраля, 23:34
Прогноз на матч «Аталанта» – «Реал»
24 февраля, 10:47
Где смотреть матч «Аталанта» – «Реал»
24 февраля, 10:34
Миранчук отдал голевой пас на победный гол «Аталанты»
14 февраля, 19:02