Арсенал - Нефтехимик: 23 августа 2013 смотреть онлайн

Матч завершен
Арсенал
Тула
2:1

Арсенал - Нефтехимик: 23 августа 2013 смотреть онлайн

Матч завершен
Нефтехимик
Нижнекамск
ФНЛ, 10 тур

ФНЛ,

10 тур

Россия
23 авг. 2013, 18:00 МСК
23.08.2013, 18:00 МСК
пятница
Сергей Куликов
Сергей Куликов
Главный Судья
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Прошлые матчи
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Предварительный состав

Арсенал
мин
50
Шамов
Егор Шамов
8
Григалава
Гиа Григалава
3
Сокол
Артем Сокол
92
Рассказов
Николай Рассказов
11
Ткачев
Сергей Ткачев
70
Костадинов
Георгий Костадинов
28
Пантелеев
Владислав Пантелеев
20
Чаушич
Горан Чаушич
7
Ломовицкий
Александр Ломовицкий
82
Хлусевич
Даниил Хлусевич
19
Джорджевич
Лука Джорджевич
Запасные
1
Нигматуллин
Артур Нигматуллин
-
36
Левашов
Михаил Левашов
-
9
Комбаров
Кирилл Комбаров
-
5
Бурлак
Тарас Бурлак
-
14
Хагуш
Анри Хагуш
-
23
Горбатенко
Игорь Горбатенко
-
21
Коновалов
Игорь Коновалов
-
15
Ковалев
Юрий Ковалев
-
44
Кангва
Кингс Кангва
-
48
Луценко
Евгений Луценко
-
13
Панченко
Кирилл Панченко
-
10
Кангва
Эванс Кангва
-
Нефтехимик
мин
2
Ситдиков
Марат Ситдиков
18
Исупов
Вячеслав Исупов
10
Уридия
Мераби Уридия
5
Потапов
Лев Потапов
12
Ширяев
Максим Ширяев
89
Яковлев
Михаил Яковлев
22
Лелюкаев
Алан Лелюкаев
29
Roman Denisov
Roman Denisov
21
Галиулин
Вагиз Галиулин
14
Кленкин
Данил Кленкин
13
Хубаев
Давид Хубаев
Запасные
27
Голубев
Андрей Голубев
-
4
Семенов
Андрей Семенов
-
51
Агапов
Илья Агапов
-
54
Калачев
Илья Калачев
-
17
Канаев
Михаил Канаев
-
95
Петров
Илья Петров
-
11
Давлатов
Бобир Давлатов
-
97
Котик
Артем Котик
-
37
Юшин
Александр Юшин
-

События

Матч окончен 2:1

Прошлые матчи

23.03.2014 23 марта 2014 вс 13:00
Нефтехимик
2 : 3
Арсенал
23.03.2014 23 марта 2014 вс 13:00
Нефтехимик
2
Арсенал
3
23.08.2013 23 авг. 2013 пт 18:00
Арсенал
2 : 1
Нефтехимик
23.08.2013 23 авг. 2013 пт 18:00
Арсенал
2
Нефтехимик
1

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