Матч завершен
Армавир
Армавир
Калмыков 43
1:1
Матч завершен
Балтика
Калининград
Маркин 52
ФНЛ, 9 тур

ФНЛ,

9 тур

Россия
18 авг. 2019, 19:00 МСК
18.08.2019, 19:00 МСК
воскресенье
Составы
Армавир
мин
-
Калмыков
Амур Калмыков
43'
43'
90
Балтика
мин
-
Маркин
Михаил Маркин
52'
52'
90