Лента
Матч-центр
Моя команда
Виды спорта:
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Баскетбол
Бокс
Кино
Формула 1
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Материалы
Новости
Футбол
Материалы
Новости
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Поделиться:
Матч завершен
Ангушт
Назрань
0:1
Матч завершен
Ростов
Ростов-на-Дону
Васильев 5
Кубок России, 1/16 финала
Кубок России,
1/16 финала
Россия
30 окт. 2013, 14:00 МСК
30.10.2013, 14:00 МСК
среда
Алексей Матюнин
Алексей Матюнин
Главный Судья
Составы
Ангушт
мин
0
Ахильгов
Абдулхамид Ахильгов
90
0
Газдиев
Илез Газдиев
56
0
Кишев
Залим Кишев
90
0
Хамхоев
Хазбулат Хамхоев
90
0
Мищенко
Михаил Мищенко
90
0
Дашаев
Аслан Дашаев
90
0
Путилин
Сергей Путилин
90
0
Дышеков
Аслан Дышеков
90
0
Каркаев
Алим Каркаев
90
0
Гаракоев
Сейт-Даут Гаракоев
90
0
Гугуев
Магомед Гугуев
90
Запасные
0
Бучнев
Станислав Бучнев
0
Аушев
Апти Аушев
0
Гузь
Григорий Гузь
0
Албаков
Ваха Албаков
0
Дзейтов
Аслан Дзейтов
0
Курачинов
Азамат Курачинов
0
Сорочкин
Михаил Сорочкин
Ростов
мин
0
Амельченко
Антон Амельченко
90
0
Лоло
Игор Лоло
90
0
Милич
Хрвойе Милич
90
0
Ксулу
Сиянда Ксулу
90
0
Баштуш
Баштуш
90
0
Маргасов
Тимофей Маргасов
90
0
Фатуллаев
Азим Фатуллаев
70
0
Васильев
Александр Васильев
5'
5'
64
0
Худобяк
Игорь Худобяк
90
0
Ю
Бен Су Ю
74
0
Полоз
Дмитрий Полоз
90
Запасные
0
Орсаев
Артем Орсаев
0
Логашов
Арсений Логашов
0
Дьяков
Виталий Дьяков
0
Шешуков
Александр Шешуков
0
Киреев
Игорь Киреев
0
Кулишев
Артем Кулишев
0
Синама-Понголь
Флоран Синама-Понголь