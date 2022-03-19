Акрон - Ротор: 19 марта 2022 смотреть онлайн

Акрон
Тольятти
-:-

Акрон - Ротор: 19 марта 2022 смотреть онлайн

Ротор
Волгоград
ФНЛ, 28 тур

ФНЛ,

28 тур

Россия
19 марта 2022, -:- МСК
19.03.2022, -:- МСК
суббота
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Предварительный состав

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Акрон
мин
10
Газданов
Артур Газданов
13
Садыков
Булат Садыков
1
Волков
Сергей Волков
3
Литвин
Дмитрий Литвин
50
Феррейра
Херман Феррейра
19
Гогричиани
Гоча Гогричиани
44
Чичерин
Никита Чичерин
18
Килин
Антон Килин
27
Чудин
Иван Чудин
77
Баланович
Сергей Баланович
90
Делькин
Артем Делькин
Запасные
70
Гойло
Никита Гойло
-
33
Ятченко
Дмитрий Ятченко
-
66
Жестоков
Максим Жестоков
-
5
Пьянченко
Василий Пьянченко
-
8
Герюгов
Азнаур Герюгов
-
11
Квеквескири
Даур Квеквескири
-
33
Бидловский
Давид Бидловский
-
87
Потапов
Андрей Потапов
-
61
Босов
Александр Босов
-
22
Эмини
Сефер Эмини
-
9
Майрович
Максим Майрович
-
99
Нихаев
Всеволод Нихаев
-
Главный тренер
Владимир Жапалэу
Ротор
мин
93
Чондрич
Йосип Чондрич
25
Степанов
Данил Степанов
28
Байрыев
Азат Байрыев
27
Гогуа
Седрик Гогуа
7
Кипиани
Николай Кипиани
13
Макаров
Сергей Макаров
20
Жигулев
Илья Жигулев
8
Алейник
Олег Алейник
77
Давиташвили
Зурико Давиташвили
10
Щеткин
Алексей Щеткин
96
Жуниор
Фламарион Жуниор
Запасные
22
Обухов
Игорь Обухов
-
33
Кверквелия
Соломон Кверквелия
-
80
Донцов
Кирилл Донцов
-
17
Песегов
Евгений Песегов
-
11
Серченков
Сергей Серченков
-
99
Медведь
Владимир Медведь
-
72
Муллин
Камиль Муллин
-
59
Щербин
Ярослав Щербин
-
Главный тренер
Юрий Батуренко

Новости

«Уфа» и «Арсенал» из-за жары сыграли позже «Ротора». Все по регламенту, но они знали результат соперника
#РПЛ
16 мая, 17:57
Все расклады на последний тур РПЛ. Матчей без интриги всего два
#РПЛ
10 мая, 21:40
Как Спартак пролетит мимо медалей, а ЦСКА попадет в Лигу чемпионов? Все расклады РПЛ на финише
#РПЛ
03 мая, 19:55
ЦСКА и «Зенит» задержали начало матча, потому что ждали 10 допминут в игре «Ростова». Это просьба «Матч ТВ»
#РПЛ
17 марта, 20:50
🥒 Ох, мы отвыкли, но наши поля – снова огороды
#РПЛ
08 марта, 19:50
Игрок «Ротора» остановил мяч рукой. Судья Казарцев посмотрел ВАР – и все равно не дал пенальти
#Василий Казарцев
12 декабря 2020, 18:17
Кутепов внезапно вышел в нападении «Спартака» – и даже организовал момент перед голом Жиго
#Илья Кутепов
29 ноября 2020, 21:47
М-м, в ФНЛ опять скандал. Клубы с 2-5 места выясняют, кому справедливо выйти в РПЛ
#ФНЛ
01 мая 2020, 22:48
# Новости матча
Хохлов – новый главный тренер «Ротора». Клуб вылетел из РПЛ
28 мая, 12:12
«Ротор» вылетел из РПЛ
16 мая, 17:55
«Сочи» выиграл у «Ротора». Юсупов забил победный гол на последней минуте
07 мая, 22:00
«Ротор» прервал 7-матчевую сухую серию и победил в РПЛ впервые с конца февраля
01 мая, 15:54
«Ротор» проиграл «Зениту» – 0:6. Это его шестое поражение подряд без забитых мячей
24 апреля, 18:25
ЦСКА обыграл «Ротор» и поднялся на четвертое место в таблице
12 апреля, 20:52
«Ротор» не забивает в РПЛ четыре матча подряд
03 апреля, 16:17
Юрий Батуренко – новый тренер «Ротора». За 20 лет карьеры он никогда не был главным
20 марта, 22:11