Матч завершен
Айхштетт
Айхштетт
1:5
Матч завершен
Герта
Берлин
Кубок Германии, 1/32 финала

Кубок Германии,

1/32 финала

Германия
11 авг. 2019, 16:30 МСК
11.08.2019, 16:30 МСК
воскресенье
Составы