Лента
Матч-центр
Моя команда
Виды спорта:
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Баскетбол
Бокс
Кино
Формула 1
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Материалы
Новости
Футбол
Материалы
Новости
Матчи
Лионель Месси
Луис Суарес
Криштиану Роналду
Джордан Хендерсон
Александр Кокорин
Месут Озил
Марко Ройс
Златан Ибрагимович
Алексей Миранчук
Неймар Да Силва
Ромелу Лукаку
Россия
Нидерланды
Китай
Франция
Ирландия
Англия
Кения
Канада
Косово
США
Португалия
Спартак
Рома
Фиорентина
Барселона
Марсель
Эйбар
Тамбов
Ливерпуль
Локомотив
Уфа
Ювентус
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Кубок России
ФНЛ
Кубок Англии
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Поделиться:
Матч завершен
Сатурн
Раменское
Лоськов 30
Топич 54
2:1
Матч завершен
Спартак
Москва
Алекс 53
РПЛ, 22 тур
РПЛ,
22 тур
Россия
19 сент. 2009, 13:00 МСК
19.09.2009, 13:00 МСК
суббота
Вячеслав Попов
Вячеслав Попов
Главный Судья
Составы
Сатурн
мин
0
Кински
Антонин Кински
90
0
Нахушев
Руслан Нахушев
90
0
Игонин
Алексей Игонин
24
0
Грачев
Дмитрий Грачев
90
0
Ангбва
Бенуа Ангбва
90
0
Кузьмичев
Владимир Кузьмичев
90
0
Немов
Петр Немов
90
0
Лоськов
Дмитрий Лоськов
30'
30'
89
0
Каряка
Андрей Каряка
90
0
Иванов
Алексей Иванов
90
0
Кириченко
Дмитрий Кириченко
46
Запасные
0
Ребров
Артем Ребров
0
Темников
Иван Темников
0
Парфенов
Дмитрий Парфенов
0
Сапета
Александр Сапета
0
Воробьев
Роман Воробьев
0
Топич
Марко Топич
54'
0
Ковель
Леонид Ковель
Спартак
мин
0
Джанаев
Сослан Джанаев
90
0
Кудряшов
Федор Кудряшов
90
0
Йиранек
Мартин Йиранек
90
0
Филипенко
Егор Филипенко
90
0
Паршивлюк
Сергей Паршивлюк
90
0
Яковлев
Павел Яковлев
62
0
Ковальчук
Сергей Ковальчук
80
0
Сабитов
Ренат Сабитов
90
0
Алекс
Алекс
53'
53'
90
0
Баженов
Никита Баженов
56
0
Веллитон
Веллитон
90
Запасные
0
Песьяков
Сергей Песьяков
0
Макеев
Евгений Макеев
0
Фатхи
Малик Фатхи
0
Бояринцев
Денис Бояринцев
0
Кариока
Кариока
0
Джано
Джано
0
Низамутдинов
Эльдар Низамутдинов