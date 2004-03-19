Матч завершен
Сатурн
Раменское
2:2
Матч завершен
Спартак
Москва
РПЛ, 2 тур

РПЛ,

2 тур

Россия
19 марта 2004, -:- МСК
19.03.2004, -:- МСК
пятница
Составы