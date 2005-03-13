Сатурн - Рубин: 13 марта 2005 смотреть онлайн

Матч завершен
Сатурн
Раменское
0:0

Сатурн - Рубин: 13 марта 2005 смотреть онлайн

Матч завершен
Рубин
Казань
РПЛ, 1 тур

РПЛ,

1 тур

Россия
13 марта 2005, 18:00 МСК
13.03.2005, 18:00 МСК
воскресенье
Альмир Каюмов
Альмир Каюмов
Главный Судья
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Предварительный состав

Рубин
мин
22
Дюпин
Юрий Дюпин
7
Подберезкин
Вячеслав Подберезкин
23
Коновалов
Иван Коновалов
94
Данченко
Олег Данченко
12
Зуев
Александр Зуев
19
Игнатьев
Иван Игнатьев
5
Уремович
Филип Уремович
11
Давиташвили
Зурико Давиташвили
2
Старфельт
Карл Старфельт
59
Макаров
Никита Макаров
28
Абильдгор
Оливер Абильдгор
Запасные
14
Гранат
Владимир Гранат
-
69
Степанов
Данил Степанов
-
14
Сантос
Пабло Сантос
-
18
Могилевец
Павел Могилевец
-
28
Йевтич
Дарко Йевтич
-

События

Матч окончен 0:0

Прошлые матчи

22.08.2010 22 авг. 2010 вс 17:30
Рубин
2 : 0
Сатурн
22.08.2010 22 авг. 2010 вс 17:30
Рубин
2
Сатурн
0
04.04.2010 04 апр. 2010 вс 15:30
Сатурн
0 : 0
Рубин
04.04.2010 04 апр. 2010 вс 15:30
Сатурн
0
Рубин
0
12.09.2009 12 сент. 2009 сб 17:30
Рубин
5 : 1
Сатурн
12.09.2009 12 сент. 2009 сб 17:30
Рубин
5
Сатурн
1
02.05.2009 02 мая 2009 сб 18:00
Сатурн
0 : 5
Рубин
02.05.2009 02 мая 2009 сб 18:00
Сатурн
0
Рубин
5
02.11.2008 02 нояб. 2008 вс 14:15
Сатурн
1 : 2
Рубин
02.11.2008 02 нояб. 2008 вс 14:15
Сатурн
1
Рубин
2
16.07.2008 16 июля 2008 ср 18:00
Рубин
0 : 0
Сатурн
16.07.2008 16 июля 2008 ср 18:00
Рубин
0
Сатурн
0
12.08.2007 12 авг. 2007 вс 17:30
Рубин
0 : 1
Сатурн
12.08.2007 12 авг. 2007 вс 17:30
Рубин
0
Сатурн
1
21.04.2007 21 апр. 2007 сб 15:30
Сатурн
1 : 0
Рубин
21.04.2007 21 апр. 2007 сб 15:30
Сатурн
1
Рубин
0
18.11.2006 18 нояб. 2006 сб -:-
Сатурн
1 : 2
Рубин
18.11.2006 18 нояб. 2006 сб -:-
Сатурн
1
Рубин
2
04.08.2006 04 авг. 2006 пт 23:00
Рубин
0 : 3
Сатурн
04.08.2006 04 авг. 2006 пт 23:00
Рубин
0
Сатурн
3
17.07.2005 17 июля 2005 вс 18:00
Рубин
0 : 0
Сатурн
17.07.2005 17 июля 2005 вс 18:00
Рубин
0
Сатурн
0
13.03.2005 13 марта 2005 вс 18:00
Сатурн
0 : 0
Рубин
13.03.2005 13 марта 2005 вс 18:00
Сатурн
0
Рубин
0
15.08.2004 15 авг. 2004 вс 23:00
Рубин
0 : 1
Сатурн
15.08.2004 15 авг. 2004 вс 23:00
Рубин
0
Сатурн
1
18.05.2004 18 мая 2004 вт 23:00
Сатурн
1 : 1
Рубин
18.05.2004 18 мая 2004 вт 23:00
Сатурн
1
Рубин
1
18.07.2003 18 июля 2003 пт 23:00
Рубин
0 : 0
Сатурн
18.07.2003 18 июля 2003 пт 23:00
Рубин
0
Сатурн
0
22.06.2003 22 июня 2003 вс 23:00
Сатурн
1 : 1
Рубин
22.06.2003 22 июня 2003 вс 23:00
Сатурн
1
Рубин
1

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