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РПЛ
Сатурн VS Рубин
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Сатурн - Рубин: 13 марта 2005 смотреть онлайн
Матч завершен
Сатурн
Раменское
0:0
Сатурн - Рубин: 13 марта 2005 смотреть онлайн
Матч завершен
Рубин
Казань
РПЛ, 1 тур
РПЛ,
1 тур
Россия
13 марта 2005, 18:00 МСК
13.03.2005, 18:00 МСК
воскресенье
Альмир Каюмов
Альмир Каюмов
Главный Судья
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы
Предварительный состав
Рубин
мин
22
Дюпин
Юрий Дюпин
7
Подберезкин
Вячеслав Подберезкин
23
Коновалов
Иван Коновалов
94
Данченко
Олег Данченко
12
Зуев
Александр Зуев
19
Игнатьев
Иван Игнатьев
5
Уремович
Филип Уремович
11
Давиташвили
Зурико Давиташвили
2
Старфельт
Карл Старфельт
59
Макаров
Никита Макаров
28
Абильдгор
Оливер Абильдгор
Запасные
14
Гранат
Владимир Гранат
-
69
Степанов
Данил Степанов
-
14
Сантос
Пабло Сантос
-
18
Могилевец
Павел Могилевец
-
28
Йевтич
Дарко Йевтич
-
События
Матч окончен 0:0
Прошлые матчи
22.08.2010
22 авг. 2010
вс
17:30
Рубин
2 : 0
Сатурн
22.08.2010
22 авг. 2010
вс
17:30
Рубин
2
Сатурн
0
04.04.2010
04 апр. 2010
вс
15:30
Сатурн
0 : 0
Рубин
04.04.2010
04 апр. 2010
вс
15:30
Сатурн
0
Рубин
0
12.09.2009
12 сент. 2009
сб
17:30
Рубин
5 : 1
Сатурн
12.09.2009
12 сент. 2009
сб
17:30
Рубин
5
Сатурн
1
02.05.2009
02 мая 2009
сб
18:00
Сатурн
0 : 5
Рубин
02.05.2009
02 мая 2009
сб
18:00
Сатурн
0
Рубин
5
02.11.2008
02 нояб. 2008
вс
14:15
Сатурн
1 : 2
Рубин
02.11.2008
02 нояб. 2008
вс
14:15
Сатурн
1
Рубин
2
16.07.2008
16 июля 2008
ср
18:00
Рубин
0 : 0
Сатурн
16.07.2008
16 июля 2008
ср
18:00
Рубин
0
Сатурн
0
12.08.2007
12 авг. 2007
вс
17:30
Рубин
0 : 1
Сатурн
12.08.2007
12 авг. 2007
вс
17:30
Рубин
0
Сатурн
1
21.04.2007
21 апр. 2007
сб
15:30
Сатурн
1 : 0
Рубин
21.04.2007
21 апр. 2007
сб
15:30
Сатурн
1
Рубин
0
18.11.2006
18 нояб. 2006
сб
-:-
Сатурн
1 : 2
Рубин
18.11.2006
18 нояб. 2006
сб
-:-
Сатурн
1
Рубин
2
04.08.2006
04 авг. 2006
пт
23:00
Рубин
0 : 3
Сатурн
04.08.2006
04 авг. 2006
пт
23:00
Рубин
0
Сатурн
3
17.07.2005
17 июля 2005
вс
18:00
Рубин
0 : 0
Сатурн
17.07.2005
17 июля 2005
вс
18:00
Рубин
0
Сатурн
0
13.03.2005
13 марта 2005
вс
18:00
Сатурн
0 : 0
Рубин
13.03.2005
13 марта 2005
вс
18:00
Сатурн
0
Рубин
0
15.08.2004
15 авг. 2004
вс
23:00
Рубин
0 : 1
Сатурн
15.08.2004
15 авг. 2004
вс
23:00
Рубин
0
Сатурн
1
18.05.2004
18 мая 2004
вт
23:00
Сатурн
1 : 1
Рубин
18.05.2004
18 мая 2004
вт
23:00
Сатурн
1
Рубин
1
18.07.2003
18 июля 2003
пт
23:00
Рубин
0 : 0
Сатурн
18.07.2003
18 июля 2003
пт
23:00
Рубин
0
Сатурн
0
22.06.2003
22 июня 2003
вс
23:00
Сатурн
1 : 1
Рубин
22.06.2003
22 июня 2003
вс
23:00
Сатурн
1
Рубин
1
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#Илья Самошников
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Дикая развязка на 90+ в Казани: «Рубин» забил победный, трижды (!) раскрутив Ловрена, потом Дзюба смазал пенальти
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30 декабря 2020, 20:05