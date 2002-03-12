Матч завершен
Сатурн
Раменское
2:0
Матч завершен
Ростов
Ростов-на-Дону
РПЛ, 2 тур

РПЛ,

2 тур

Россия
12 марта 2002, -:- МСК
12.03.2002, -:- МСК
вторник
Составы