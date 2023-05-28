Салернитана

Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы
Предварительный состав
Подробнее
|Главный тренер
|
Стефано Колантуоно
|Главный тренер
|
Лука Готти
|мин
|
72
Белец
Вид Белец
|
3
Руджери
Маттео Руджери
|
17
Фасио
Федерико Фасио
|
16
Радованович
Иван Радованович
|
23
Гьембер
Норберт Гьембер
|
30
Маццокки
Паскуале Маццокки
|
18
Кулибали
Лассана Кулибали
|
15
Бохинен
Эмиль Бохинен
|
10
Верди
Симоне Верди
|
11
Джурич
Милан Джурич
|
9
Бонаццоли
Федерико Бонаццоли
|Запасные
|
1
Фьорилло
Винченцо Фьорилло
-
|
12
Руссо
Антонио Руссо
-
|
31
Гальоло
Риккардо Гальоло
-
|
25
Дрэгушин
Раду Дрэгушин
-
|
21
Цортеа
Надир Цортеа
-
|
7
Рибери
Франк Рибери
-
|
22
Оби
Жоэль Оби
-
|
14
Ди Таччио
Франческо Ди Таччио
-
|
28
Капецци
Леонардо Капецци
-
|
2
Кулибали
Мамаду Кулибали
-
|
88
Перотти
Диего Перотти
-
|
20
Кастанос
Григорис Кастанос
-
|Главный тренер
|
Стефано Колантуоно
|мин
|
20
Паделли
Даниэле Паделли
|
13
Удогие
Ийенома Удогие
|
17
Нуйтинк
Брам Нуйтинк
|
50
Бекао
Родриго Бекао
|
2
Перес
Нехуэн Перес
|
16
Молина
Науэль Молина
|
10
Деулофеу
Жерар Деулофеу
|
11
Уолес
Уолес
|
6
Макенго
Жан-Виктор Макенго
|
37
Перейра
Роберто Перейра
|
30
Несторовски
Илия Несторовски
|Запасные
|
31
Гаспарини
Мануэль Гаспарини
-
|
4
Зеегелар
Марвин Зеегелар
-
|
22
Мари
Пабло Мари
-
|
28
Бенкович
Филип Бенкович
-
|
93
Соппи
Брандон Соппи
-
|
8
Яяло
Мато Яяло
-
|
5
Арслан
Толгай-Али Арслан
-
|
23
Пуссетто
Игнасио Пуссетто
-
|
24
Самарджич
Лазар Самарджич
-
|
25
Балларини
Марко Балларини
-
|Главный тренер
|
Лука Готти