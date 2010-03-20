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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
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Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
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Матч завершен
Уиган Атлетик
Уиган
Родальега 90
1:0
Матч завершен
Бернли
Бернли
АПЛ, 31 тур
АПЛ,
31 тур
Англия
20 марта 2010, 18:00 МСК
20.03.2010, 18:00 МСК
суббота
Составы
Уиган Атлетик
мин
0
Киркленд
Крис Киркленд
90
0
Брамбл
Титус Брамбл
90
0
Шарнер
Пауль Шарнер
34
0
Колдуэлл
Гэри Колдуэлл
90
0
Фигероа
Мэйнор Фигероа
90
0
Мелхиот
Марио Мелхиот
90
0
Диаме
Мухамед Диаме
90
0
Томас
Хэндри Томас
75
0
МакКарти
Джеймс МакКарти
90
0
Морено
Марсело Морено
90
0
Родальега
Уго Родальега
90'
90'
90
Запасные
0
Стойкович
Владимир Стойкович
0
Гохури
Стив Гохури
0
Амайя
Антонио Амайя
0
Синклейр
Скотт Синклейр
0
Гомес
Жорди Гомес
0
Мозес
Виктор Мозес
0
Скотланд
Джейсон Скотланд
Бернли
мин
0
Йенсен
Брайан Йенсен
90
-
МакДональд
Александер МакДональд
90
0
Джордан
Стефан Джордан
90
0
Корт
Леон Корт
90
0
Мирс
Тайрон Мирс
90
0
Дафф
Майкл Дафф
90
0
Александер
Грэм Александер
90
0
Эллиотт
Уэйд Эллиотт
90
0
МакДональд
Кевин МакДональд
90
0
Наджент
Дэвид Наджент
90
0
Патерсон
Мартин Патерсон
82
0
Флетчер
Стивен Флетчер
69
Запасные
0
Уивер
Ники Уивер
0
Эдгар
Дэвид Эдгар
0
Бикей
Андре Бикей
0
Иглс
Крис Иглс
0
Корк
Джек Корк
0
Томпсон
Стивен Томпсон
0
Блэйк
Робби Блэйк