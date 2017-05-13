Матч завершен
Мидлсбро
Миддлсбро
Бэмфорд 72
1:2
Матч завершен
Саутгемптон
Саутгемптон
Родригес 42
Редмонд 57
АПЛ, 37 тур

АПЛ,

37 тур

Англия
13 мая 2017, 17:00 МСК
13.05.2017, 17:00 МСК
суббота
Составы
Мидлсбро
мин
12
Гьюзан
Брэд Гьюзан
90
2
Фабио
Фабио
90
3
Фрэнд
Джордж Фрэнд
90
25
Чамберс
Калум Чамберс
90
6
Гибсон
Бен Гибсон
90
34
Форшоу
Адам Форшоу
60
8
Клэйтон
Адам Клэйтон
90
14
де Рон
Мартен де Рон
90
19
Даунинг
Стюарт Даунинг
60
10
Негредо
Альваро Негредо
90
20
Бэмфорд
Патрик Бэмфорд
72'
72'
90
Запасные
1
Константопулос
Димитриос Константопулос
17
Барраган
Антонио Барраган
5
Эспиноcа
Бернардо Эспиноcа
7
Лидбиттер
Грант Лидбиттер
18
Стуани
Кристиан Стуани
11
Фишер
Виктор Фишер
37
Траоре
Адама Траоре
Саутгемптон
мин
1
Форстер
Фрэйзер Форстер
90
12
Касерес
Мартин Касерес
90
21
Бертранд
Райан Бертранд
90
3
Йошида
Мая Йошида
90
23
Хейбьерг
Пьер-Эмиль Хейбьерг
74
14
Ромеу
Ориоль Ромеу
90
4
Класи
Йорди Класи
90
19
Буфал
Софьян Буфал
45
9
Родригес
Джей Родригес
42'
42'
90
26
Пье
Жереми Пье
90
7
Лонг
Шейн Лонг
87
Запасные
40
Хассен
Муез Хассен
33
Таргетт
Мэтт Таргетт
24
Стивенс
Джек Стивенс
8
Дэвис
Стивен Дэвис
22
Редмонд
Натан Редмонд
57'
16
Уорд-Проус
Джеймс Уорд-Проус
10
Остин
Чарли Остин