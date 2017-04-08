Матч завершен
Мидлсбро
Миддлсбро
0:0
Матч завершен
Бернли
Бернли
АПЛ, 32 тур

АПЛ,

32 тур

Англия
8 апр. 2017, 17:00 МСК
8.04.2017, 17:00 МСК
суббота
Мартин Аткинсон
Мартин Аткинсон
Главный Судья
Составы
Мидлсбро
мин
5
Эспиноcа
Бернардо Эспиноcа
83
26
Вальдес
Виктор Вальдес
90
4
Айяла
Даниэль Айяла
90
6
Гибсон
Бен Гибсон
90
19
Даунинг
Стюарт Даунинг
90
8
Клэйтон
Адам Клэйтон
90
34
Форшоу
Адам Форшоу
90
7
Лидбиттер
Грант Лидбиттер
90
17
Барраган
Антонио Барраган
90
18
Стуани
Кристиан Стуани
58
29
Жестеде
Руди Жестеде
69
Запасные
12
Гьюзан
Брэд Гьюзан
22
Фрай
Даэл Фрай
14
де Рон
Мартен де Рон
10
Негредо
Альваро Негредо
20
Бэмфорд
Патрик Бэмфорд
11
Фишер
Виктор Фишер
37
Траоре
Адама Траоре
Бернли
мин
1
Хитон
Том Хитон
90
12
Брэди
Робби Брэди
90
6
Ми
Бен Ми
90
5
Кин
Майкл Кин
90
2
Лоутон
Мэттью Лоутон
90
19
Бартон
Джоуи Бартон
90
23
Уорд
Стивен Уорд
90
13
Хендрик
Джеффри Хендрик
90
21
Бойд
Джордж Бойд
90
10
Барнс
Эшли Барнс
90
7
Грэй
Андре Грэй
62
Запасные
29
Поп
Ник Поп
4
Фланаган
Джон Фланаган
26
Тарковски
Джеймс Тарковски
37
Эрфилд
Скотт Эрфилд
18
Вествуд
Эшли Вествуд
9
Воукс
Сэм Воукс
32
Агьей
Даниэл Агьей