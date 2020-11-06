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Лука Модрич
№10
Полузащитник
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Команда
Реал
Возраст
35
Рост
171
Вес
67
Первый гол за «Тоттенхэм» забил «Спартаку» в Кубке УЕФА.
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Статистика
Матчи
Модрич плачет – вся команда за ужином хлопает и выносит торт. Он стал рекордсменом Хорватии по играм
#Лука Модрич
28 марта, 15:23
Тренер «Динамо» попал в тюрьму за пару дней до Лиги Европы. Его брат (тоже получил срок) обвиняет в соучастии Модрича и Ловрена
#Зоран Мамич
16 марта, 21:03
Чьи контракты заканчиваются летом-2021. Месси, Рамос и другие
#Лионель Месси
06 ноября 2020, 17:09
Фалькао, Буффон и Гризманн. Они бы получили «Золотой мяч», если бы Месси и Роналду выиграли его лишь раз
#Золотой мяч
09 апреля 2020, 15:34
Модрич, Ковачич, Ольмо – все они попали в топ-клубы из «Динамо»
#Динамо З
25 января 2020, 15:20
Вручение «Золотого мяча» – праздник доброты. Сын Месси бесился на стуле, Дрогба делал селфи на сцене
#Лионель Месси
03 декабря 2019, 01:05
Большой разбор о премии «Золотой мяч». Сколько все это стоит? Почему голосование всегда спорное? Кто все это придумал?
#Футбол
02 декабря 2019, 13:15
Тот самый матч Хорватии и Англии – любовь и счастье для каждого россиянина
#Хорватия
21 ноября 2019, 20:22
Модрич сбавил, но получил награду Golden Foot. Такого приза нет даже у Роналду
#Лука Модрич
13 ноября 2019, 12:20
Рамос и Модрич покупают бронзовых муравьев за 5000 евро. Что?
#Футбол
05 ноября 2019, 19:42
Год назад начался ЧМ-2018. Что стало с его неожиданными героями
#ЧМ-2018
14 июня 2019, 18:42
«Реал» – главный вызов в жизни Азара
#Эден Азар
30 мая 2019, 16:10