Федор Смолов
№9
Нападающий
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Команда
Сельта
Гражданство
Россия
Дата рождения
9 февр. 1990 (30) лет
Рост
187
Вес
80
Материалы
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
29.02.2020 29 февр. 2020 сб 23:00
Гранада
0 : 0
Сельта
29.02.2020 29 февр. 2020 сб 23:00
минуты: 1' - 57'
Гранада
0
Сельта
0
минуты: 1' - 57'
22.02.2020 22 февр. 2020 сб 15:00
Сельта
1 : 0
Леганес
22.02.2020 22 февр. 2020 сб 15:00
минуты: 1' - 90'
Сельта
1
Леганес
0
минуты: 1' - 90'
16.02.2020 16 февр. 2020 вс 23:00
Реал
2 : 2
Сельта
7'
7'
7'
16.02.2020 16 февр. 2020 вс 23:00
7'
минуты: 1' - 70'
Реал
2
Сельта
2
минуты: 1' - 70'
9.02.2020 9 февр. 2020 вс 20:30
Сельта
2 : 1
Севилья
80'
80'
80'
9.02.2020 9 февр. 2020 вс 20:30
минуты: 1' - 88'
Сельта
2
Севилья
1
минуты: 1' - 88'
1.02.2020 1 февр. 2020 сб 23:00
Валенсия
1 : 0
Сельта
1.02.2020 1 февр. 2020 сб 23:00
минуты: 78' - 90'
Валенсия
1
Сельта
0
минуты: 78' - 90'