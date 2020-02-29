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Лента
Матч-центр
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Федор Смолов
№9
Нападающий
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Команда
Сельта
Гражданство
Россия
Дата рождения
9 февр. 1990 (30) лет
Рост
187
Вес
80
Материалы
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
испания. примера
лига чемпионов групповой этап
россия. премьер-лига
отбор че-2020
россия. кубок
лига европы квалификация
лига европы плей-офф
лига европы групповой этап
чемпионат европы
отборочные матчи к че-2016
лига чемпионов квалификация
Сезон:
2019/2020
29.02.2020
29 февр. 2020
сб
23:00
Гранада
0 : 0
Сельта
29.02.2020
29 февр. 2020
сб
23:00
минуты: 1' - 57'
Гранада
0
Сельта
0
минуты: 1' - 57'
22.02.2020
22 февр. 2020
сб
15:00
Сельта
1 : 0
Леганес
22.02.2020
22 февр. 2020
сб
15:00
минуты: 1' - 90'
Сельта
1
Леганес
0
минуты: 1' - 90'
16.02.2020
16 февр. 2020
вс
23:00
Реал
2 : 2
Сельта
7'
7'
7'
16.02.2020
16 февр. 2020
вс
23:00
7'
минуты: 1' - 70'
Реал
2
Сельта
2
минуты: 1' - 70'
9.02.2020
9 февр. 2020
вс
20:30
Сельта
2 : 1
Севилья
80'
80'
80'
9.02.2020
9 февр. 2020
вс
20:30
минуты: 1' - 88'
Сельта
2
Севилья
1
минуты: 1' - 88'
1.02.2020
1 февр. 2020
сб
23:00
Валенсия
1 : 0
Сельта
1.02.2020
1 февр. 2020
сб
23:00
минуты: 78' - 90'
Валенсия
1
Сельта
0
минуты: 78' - 90'