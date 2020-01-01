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Лента
Матч-центр
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Чехия
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Сайт
www.facr.fotbal.cz/
Страна
Чехия
Стадион
Тренер
Карел Яролим
К. Яролим
Состав
Результаты
Расписание
Матчи
Таблица
Турнир:
отбор че-2020
чемпионат европы
отборочные матчи к че-2016
чемпионат европы групповой раунд
отборочные матчи к че-2012 раунд плей-офф
отборочные матчи к че-2012
отборочные матчи к че
Сезон:
2019
Полевые игроки
Поз
Воз
В
И
Г
П
Ж
К
Вратари
Поз
Воз
В
И
Проп
П
Ж
К
0
игроков
0
Всего
игроков
0
вратаря
0
защитников
0
полузащитников
0
нападающийов