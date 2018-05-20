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Давиде Ди Дженнаро
№8
Нападающий
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Команда
Салернитана
Гражданство
Италия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
италия. серия а
лига европы групповой этап
италия. кубок
лига чемпионов групповой этап
Сезон:
2017/2018
2016/2017
2009/2010
2008/2009
20.05.2018
20 мая 2018
вс
21:45
Лацио
2 : 3
Интер
20.05.2018
20 мая 2018
вс
21:45
был в запасе
Лацио
2
Интер
3
был в запасе
13.05.2018
13 мая 2018
вс
16:00
Кротоне
2 : 2
Лацио
13.05.2018
13 мая 2018
вс
16:00
был в запасе
Кротоне
2
Лацио
2
был в запасе
6.05.2018
6 мая 2018
вс
16:00
Лацио
1 : 1
Аталанта
6.05.2018
6 мая 2018
вс
16:00
был в запасе
Лацио
1
Аталанта
1
был в запасе
29.04.2018
29 апр. 2018
вс
21:45
Торино
0 : 1
Лацио
29.04.2018
29 апр. 2018
вс
21:45
был в запасе
Торино
0
Лацио
1
был в запасе
22.04.2018
22 апр. 2018
вс
16:00
Лацио
4 : 0
Сампдория
22.04.2018
22 апр. 2018
вс
16:00
был в запасе
Лацио
4
Сампдория
0
был в запасе
18.04.2018
18 апр. 2018
ср
21:45
Фиорентина
3 : 4
Лацио
18.04.2018
18 апр. 2018
ср
21:45
был в запасе
Фиорентина
3
Лацио
4
был в запасе
15.04.2018
15 апр. 2018
вс
21:45
Лацио
0 : 0
Рома
15.04.2018
15 апр. 2018
вс
21:45
был в запасе
Лацио
0
Рома
0
был в запасе
8.04.2018
8 апр. 2018
вс
19:00
Удинезе
1 : 2
Лацио
8.04.2018
8 апр. 2018
вс
19:00
был в запасе
Удинезе
1
Лацио
2
был в запасе
31.03.2018
31 марта 2018
сб
16:00
Лацио
6 : 2
Беневенто
31.03.2018
31 марта 2018
сб
16:00
был в запасе
Лацио
6
Беневенто
2
был в запасе
18.03.2018
18 марта 2018
вс
22:45
Лацио
1 : 1
Болонья
18.03.2018
18 марта 2018
вс
22:45
был в запасе
Лацио
1
Болонья
1
был в запасе
11.03.2018
11 марта 2018
вс
17:00
Кальяри
2 : 2
Лацио
11.03.2018
11 марта 2018
вс
17:00
был в запасе
Кальяри
2
Лацио
2
был в запасе
19.02.2018
19 февр. 2018
пн
22:45
Лацио
2 : 0
Верона
19.02.2018
19 февр. 2018
пн
22:45
был в запасе
Лацио
2
Верона
0
был в запасе
25.10.2017
25 окт. 2017
ср
21:45
Болонья
1 : 2
Лацио
25.10.2017
25 окт. 2017
ср
21:45
был в запасе
Болонья
1
Лацио
2
был в запасе
22.10.2017
22 окт. 2017
вс
21:45
Лацио
3 : 0
Кальяри
22.10.2017
22 окт. 2017
вс
21:45
был в запасе
Лацио
3
Кальяри
0
был в запасе
14.10.2017
14 окт. 2017
сб
19:00
Ювентус
1 : 2
Лацио
14.10.2017
14 окт. 2017
сб
19:00
был в запасе
Ювентус
1
Лацио
2
был в запасе
1.10.2017
1 окт. 2017
вс
16:00
Лацио
6 : 1
Сассуоло
1.10.2017
1 окт. 2017
вс
16:00
был в запасе
Лацио
6
Сассуоло
1
был в запасе
24.09.2017
24 сент. 2017
вс
16:00
Верона
0 : 3
Лацио
24.09.2017
24 сент. 2017
вс
16:00
был в запасе
Верона
0
Лацио
3
был в запасе
20.09.2017
20 сент. 2017
ср
21:45
Лацио
1 : 4
Наполи
20.09.2017
20 сент. 2017
ср
21:45
был в запасе
Лацио
1
Наполи
4
был в запасе
17.09.2017
17 сент. 2017
вс
21:45
Дженоа
2 : 3
Лацио
17.09.2017
17 сент. 2017
вс
21:45
был в запасе
Дженоа
2
Лацио
3
был в запасе
10.09.2017
10 сент. 2017
вс
17:00
Лацио
4 : 1
Милан
10.09.2017
10 сент. 2017
вс
17:00
был в запасе
Лацио
4
Милан
1
был в запасе
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