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Франческо Скардина
№0
Защитник
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Команда
Циттаделла
Гражданство
Италия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
италия. серия а
Сезон:
2009/2010
2008/2009
16.05.2010
16 мая 2010
вс
16:00
Кьево
0 : 2
Рома
16.05.2010
16 мая 2010
вс
16:00
минуты: 1' - 90'
Кьево
0
Рома
2
минуты: 1' - 90'
9.05.2010
9 мая 2010
вс
16:00
Интер
4 : 3
Кьево
9.05.2010
9 мая 2010
вс
16:00
минуты: 1' - 75'
Интер
4
Кьево
3
минуты: 1' - 75'
2.05.2010
2 мая 2010
вс
16:00
Кьево
1 : 2
Наполи
2.05.2010
2 мая 2010
вс
16:00
был в запасе
Кьево
1
Наполи
2
был в запасе
25.04.2010
25 апр. 2010
вс
16:00
Фиорентина
0 : 2
Кьево
25.04.2010
25 апр. 2010
вс
16:00
был в запасе
Фиорентина
0
Кьево
2
был в запасе
11.04.2010
11 апр. 2010
вс
16:00
Палермо
3 : 1
Кьево
11.04.2010
11 апр. 2010
вс
16:00
был в запасе
Палермо
3
Кьево
1
был в запасе
21.03.2010
21 марта 2010
вс
17:00
Кьево
1 : 1
Катания
21.03.2010
21 марта 2010
вс
17:00
был в запасе
Кьево
1
Катания
1
был в запасе
14.02.2010
14 февр. 2010
вс
17:00
Кьево
0 : 1
Сиена
14.02.2010
14 февр. 2010
вс
17:00
был в запасе
Кьево
0
Сиена
1
был в запасе
9.01.2010
9 янв. 2010
сб
20:00
Рома
1 : 0
Кьево
9.01.2010
9 янв. 2010
сб
20:00
был в запасе
Рома
1
Кьево
0
был в запасе
6.12.2009
6 дек. 2009
вс
17:00
Ливорно
0 : 2
Кьево
6.12.2009
6 дек. 2009
вс
17:00
был в запасе
Ливорно
0
Кьево
2
был в запасе
29.11.2009
29 нояб. 2009
вс
17:00
Кьево
1 : 0
Палермо
29.11.2009
29 нояб. 2009
вс
17:00
минуты: 84' - 90'
Кьево
1
Палермо
0
минуты: 84' - 90'
22.11.2009
22 нояб. 2009
вс
17:00
Сампдория
2 : 1
Кьево
22.11.2009
22 нояб. 2009
вс
17:00
был в запасе
Сампдория
2
Кьево
1
был в запасе
25.10.2009
25 окт. 2009
вс
22:45
Кьево
1 : 2
Милан
25.10.2009
25 окт. 2009
вс
22:45
был в запасе
Кьево
1
Милан
2
был в запасе
30.08.2009
30 авг. 2009
вс
21:45
Кьево
1 : 2
Лацио
30.08.2009
30 авг. 2009
вс
21:45
был в запасе
Кьево
1
Лацио
2
был в запасе