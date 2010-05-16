Франческо Скардина
№0
Защитник
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Команда
Циттаделла
Гражданство
Италия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
16.05.2010 16 мая 2010 вс 16:00
Кьево
0 : 2
Рома
16.05.2010 16 мая 2010 вс 16:00
минуты: 1' - 90'
Кьево
0
Рома
2
минуты: 1' - 90'
9.05.2010 9 мая 2010 вс 16:00
Интер
4 : 3
Кьево
9.05.2010 9 мая 2010 вс 16:00
минуты: 1' - 75'
Интер
4
Кьево
3
минуты: 1' - 75'
2.05.2010 2 мая 2010 вс 16:00
Кьево
1 : 2
Наполи
2.05.2010 2 мая 2010 вс 16:00
был в запасе
Кьево
1
Наполи
2
был в запасе
25.04.2010 25 апр. 2010 вс 16:00
Фиорентина
0 : 2
Кьево
25.04.2010 25 апр. 2010 вс 16:00
был в запасе
Фиорентина
0
Кьево
2
был в запасе
11.04.2010 11 апр. 2010 вс 16:00
Палермо
3 : 1
Кьево
11.04.2010 11 апр. 2010 вс 16:00
был в запасе
Палермо
3
Кьево
1
был в запасе
21.03.2010 21 марта 2010 вс 17:00
Кьево
1 : 1
Катания
21.03.2010 21 марта 2010 вс 17:00
был в запасе
Кьево
1
Катания
1
был в запасе
14.02.2010 14 февр. 2010 вс 17:00
Кьево
0 : 1
Сиена
14.02.2010 14 февр. 2010 вс 17:00
был в запасе
Кьево
0
Сиена
1
был в запасе
9.01.2010 9 янв. 2010 сб 20:00
Рома
1 : 0
Кьево
9.01.2010 9 янв. 2010 сб 20:00
был в запасе
Рома
1
Кьево
0
был в запасе
6.12.2009 6 дек. 2009 вс 17:00
Ливорно
0 : 2
Кьево
6.12.2009 6 дек. 2009 вс 17:00
был в запасе
Ливорно
0
Кьево
2
был в запасе
29.11.2009 29 нояб. 2009 вс 17:00
Кьево
1 : 0
Палермо
29.11.2009 29 нояб. 2009 вс 17:00
минуты: 84' - 90'
Кьево
1
Палермо
0
минуты: 84' - 90'
22.11.2009 22 нояб. 2009 вс 17:00
Сампдория
2 : 1
Кьево
22.11.2009 22 нояб. 2009 вс 17:00
был в запасе
Сампдория
2
Кьево
1
был в запасе
25.10.2009 25 окт. 2009 вс 22:45
Кьево
1 : 2
Милан
25.10.2009 25 окт. 2009 вс 22:45
был в запасе
Кьево
1
Милан
2
был в запасе
30.08.2009 30 авг. 2009 вс 21:45
Кьево
1 : 2
Лацио
30.08.2009 30 авг. 2009 вс 21:45
был в запасе
Кьево
1
Лацио
2
был в запасе