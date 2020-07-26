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Антонио Миранте
№83
Вратарь
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Команда
Рома
Гражданство
Италия
Дата рождения
8 июля 1983 (37) лет
Рост
193
Вес
79
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
италия. серия а
италия. кубок
лига европы групповой этап
лига чемпионов плей-офф
лига чемпионов групповой этап
Сезон:
2019/2020
2018/2019
2017/2018
2016/2017
2015/2016
2014/2015
2013/2014
2012/2013
2011/2012
2010/2011
2009/2010
2008/2009
26.07.2020
26 июля 2020
вс
20:30
Рома
-:-
Фиорентина
26.07.2020
26 июля 2020
вс
20:30
минуты: 1' - 90'
Рома
-
Фиорентина
-
11.07.2020
11 июля 2020
сб
20:30
Брешиа
0 : 3
Рома
11.07.2020
11 июля 2020
сб
20:30
минуты: 1' - 90'
Брешиа
0
Рома
3
минуты: 1' - 90'
08.07.2020
08 июля 2020
ср
22:45
Рома
2 : 1
Парма
08.07.2020
08 июля 2020
ср
22:45
был в запасе
Рома
2
Парма
1
был в запасе
05.07.2020
05 июля 2020
вс
22:45
Наполи
2 : 1
Рома
05.07.2020
05 июля 2020
вс
22:45
был в запасе
Наполи
2
Рома
1
был в запасе
02.07.2020
02 июля 2020
чт
22:45
Рома
0 : 2
Удинезе
02.07.2020
02 июля 2020
чт
22:45
минуты: 1' - 90'
Рома
0
Удинезе
2
минуты: 1' - 90'
28.06.2020
28 июня 2020
вс
18:15
Милан
2 : 0
Рома
28.06.2020
28 июня 2020
вс
18:15
минуты: 1' - 90'
Милан
2
Рома
0
минуты: 1' - 90'
24.06.2020
24 июня 2020
ср
22:45
Рома
2 : 1
Сампдория
24.06.2020
24 июня 2020
ср
22:45
минуты: 1' - 90'
Рома
2
Сампдория
1
минуты: 1' - 90'
01.03.2020
01 марта 2020
вс
20:00
Кальяри
3 : 4
Рома
01.03.2020
01 марта 2020
вс
20:00
был в запасе
Кальяри
3
Рома
4
был в запасе
07.02.2020
07 февр. 2020
пт
22:45
Рома
2 : 3
Болонья
07.02.2020
07 февр. 2020
пт
22:45
был в запасе
Рома
2
Болонья
3
был в запасе
01.02.2020
01 февр. 2020
сб
22:45
Сассуоло
4 : 2
Рома
01.02.2020
01 февр. 2020
сб
22:45
был в запасе
Сассуоло
4
Рома
2
был в запасе
26.01.2020
26 янв. 2020
вс
20:00
Рома
1 : 1
Лацио
26.01.2020
26 янв. 2020
вс
20:00
был в запасе
Рома
1
Лацио
1
был в запасе
19.01.2020
19 янв. 2020
вс
20:00
Дженоа
1 : 3
Рома
19.01.2020
19 янв. 2020
вс
20:00
был в запасе
Дженоа
1
Рома
3
был в запасе
12.01.2020
12 янв. 2020
вс
22:45
Рома
1 : 2
Ювентус
12.01.2020
12 янв. 2020
вс
22:45
был в запасе
Рома
1
Ювентус
2
был в запасе
05.01.2020
05 янв. 2020
вс
22:45
Рома
0 : 2
Торино
05.01.2020
05 янв. 2020
вс
22:45
был в запасе
Рома
0
Торино
2
был в запасе
06.12.2019
06 дек. 2019
пт
22:45
Интер
0 : 0
Рома
06.12.2019
06 дек. 2019
пт
22:45
минуты: 1' - 90'
Интер
0
Рома
0
минуты: 1' - 90'
10.11.2019
10 нояб. 2019
вс
20:00
Парма
2 : 0
Рома
10.11.2019
10 нояб. 2019
вс
20:00
был в запасе
Парма
2
Рома
0
был в запасе
02.11.2019
02 нояб. 2019
сб
17:00
Рома
2 : 1
Наполи
02.11.2019
02 нояб. 2019
сб
17:00
был в запасе
Рома
2
Наполи
1
был в запасе
30.10.2019
30 окт. 2019
ср
23:00
Удинезе
0 : 4
Рома
30.10.2019
30 окт. 2019
ср
23:00
был в запасе
Удинезе
0
Рома
4
был в запасе
27.10.2019
27 окт. 2019
вс
20:00
Рома
2 : 1
Милан
27.10.2019
27 окт. 2019
вс
20:00
был в запасе
Рома
2
Милан
1
был в запасе
20.10.2019
20 окт. 2019
вс
16:00
Сампдория
0 : 0
Рома
20.10.2019
20 окт. 2019
вс
16:00
был в запасе
Сампдория
0
Рома
0
был в запасе
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