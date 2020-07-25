Лента
Матч-центр
Моя команда
Лента
Матч-центр
Моя команда
Томмазо Берни
№46
Вратарь
Подписаться
Команда
Интер
Гражданство
Италия
Дата рождения
6 марта 1983 (37) лет
Рост
185
Вес
81
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
италия. серия а
италия. кубок
лига чемпионов групповой этап
лига европы групповой этап
лига европы плей-офф
Сезон:
2019/2020
2018/2019
2017/2018
2016/2017
2015/2016
2014/2015
2013/2014
2012/2013
2010/2011
2009/2010
25.07.2020
25 июля 2020
сб
20:30
Дженоа
-:-
Интер
25.07.2020
25 июля 2020
сб
20:30
минуты: 1' - 90'
Дженоа
-
Интер
-
19.07.2020
19 июля 2020
вс
22:45
Рома
2 : 2
Интер
19.07.2020
19 июля 2020
вс
22:45
был в запасе
Рома
2
Интер
2
был в запасе
16.07.2020
16 июля 2020
чт
22:45
СПАЛ
0 : 4
Интер
16.07.2020
16 июля 2020
чт
22:45
был в запасе
СПАЛ
0
Интер
4
был в запасе
13.07.2020
13 июля 2020
пн
22:45
Интер
3 : 1
Торино
13.07.2020
13 июля 2020
пн
22:45
был в запасе
Интер
3
Торино
1
был в запасе
09.07.2020
09 июля 2020
чт
22:45
Верона
2 : 2
Интер
09.07.2020
09 июля 2020
чт
22:45
был в запасе
Верона
2
Интер
2
был в запасе
05.07.2020
05 июля 2020
вс
18:15
Интер
1 : 2
Болонья
05.07.2020
05 июля 2020
вс
18:15
был в запасе
Интер
1
Болонья
2
был в запасе
28.06.2020
28 июня 2020
вс
22:45
Парма
1 : 2
Интер
69'
69'
69'
28.06.2020
28 июня 2020
вс
22:45
был в запасе
Парма
1
Интер
2
был в запасе
21.06.2020
21 июня 2020
вс
22:45
Интер
2 : 1
Сампдория
21.06.2020
21 июня 2020
вс
22:45
был в запасе
Интер
2
Сампдория
1
был в запасе
08.03.2020
08 марта 2020
вс
22:45
Ювентус
2 : 0
Интер
08.03.2020
08 марта 2020
вс
22:45
был в запасе
Ювентус
2
Интер
0
был в запасе
16.02.2020
16 февр. 2020
вс
22:45
Лацио
2 : 1
Интер
16.02.2020
16 февр. 2020
вс
22:45
был в запасе
Лацио
2
Интер
1
был в запасе
26.01.2020
26 янв. 2020
вс
14:30
Интер
1 : 1
Кальяри
26.01.2020
26 янв. 2020
вс
14:30
был в запасе
Интер
1
Кальяри
1
был в запасе
19.01.2020
19 янв. 2020
вс
17:00
Лечче
1 : 1
Интер
19.01.2020
19 янв. 2020
вс
17:00
был в запасе
Лечче
1
Интер
1
был в запасе
11.01.2020
11 янв. 2020
сб
22:45
Интер
1 : 1
Аталанта
11.01.2020
11 янв. 2020
сб
22:45
был в запасе
Интер
1
Аталанта
1
был в запасе
06.01.2020
06 янв. 2020
пн
22:45
Наполи
1 : 3
Интер
06.01.2020
06 янв. 2020
пн
22:45
был в запасе
Наполи
1
Интер
3
был в запасе
21.12.2019
21 дек. 2019
сб
20:00
Интер
4 : 0
Дженоа
21.12.2019
21 дек. 2019
сб
20:00
был в запасе
Интер
4
Дженоа
0
был в запасе
15.12.2019
15 дек. 2019
вс
22:45
Фиорентина
1 : 1
Интер
15.12.2019
15 дек. 2019
вс
22:45
был в запасе
Фиорентина
1
Интер
1
был в запасе
06.12.2019
06 дек. 2019
пт
22:45
Интер
0 : 0
Рома
06.12.2019
06 дек. 2019
пт
22:45
был в запасе
Интер
0
Рома
0
был в запасе
01.12.2019
01 дек. 2019
вс
17:00
Интер
2 : 1
СПАЛ
01.12.2019
01 дек. 2019
вс
17:00
был в запасе
Интер
2
СПАЛ
1
был в запасе
23.11.2019
23 нояб. 2019
сб
22:45
Торино
0 : 3
Интер
23.11.2019
23 нояб. 2019
сб
22:45
был в запасе
Торино
0
Интер
3
был в запасе
09.11.2019
09 нояб. 2019
сб
20:00
Интер
2 : 1
Верона
09.11.2019
09 нояб. 2019
сб
20:00
был в запасе
Интер
2
Верона
1
был в запасе
Показать все игры