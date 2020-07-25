Томмазо Берни
№46
Вратарь
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Команда
Интер
Гражданство
Италия
Дата рождения
6 марта 1983 (37) лет
Рост
185
Вес
81
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
25.07.2020 25 июля 2020 сб 20:30
Дженоа
-:-
Интер
25.07.2020 25 июля 2020 сб 20:30
минуты: 1' - 90'
Дженоа
-
Интер
-
19.07.2020 19 июля 2020 вс 22:45
Рома
2 : 2
Интер
19.07.2020 19 июля 2020 вс 22:45
был в запасе
Рома
2
Интер
2
был в запасе
16.07.2020 16 июля 2020 чт 22:45
СПАЛ
0 : 4
Интер
16.07.2020 16 июля 2020 чт 22:45
был в запасе
СПАЛ
0
Интер
4
был в запасе
13.07.2020 13 июля 2020 пн 22:45
Интер
3 : 1
Торино
13.07.2020 13 июля 2020 пн 22:45
был в запасе
Интер
3
Торино
1
был в запасе
09.07.2020 09 июля 2020 чт 22:45
Верона
2 : 2
Интер
09.07.2020 09 июля 2020 чт 22:45
был в запасе
Верона
2
Интер
2
был в запасе
05.07.2020 05 июля 2020 вс 18:15
Интер
1 : 2
Болонья
05.07.2020 05 июля 2020 вс 18:15
был в запасе
Интер
1
Болонья
2
был в запасе
28.06.2020 28 июня 2020 вс 22:45
Парма
1 : 2
Интер
69'
69'
69'
28.06.2020 28 июня 2020 вс 22:45
был в запасе
Парма
1
Интер
2
был в запасе
21.06.2020 21 июня 2020 вс 22:45
Интер
2 : 1
Сампдория
21.06.2020 21 июня 2020 вс 22:45
был в запасе
Интер
2
Сампдория
1
был в запасе
08.03.2020 08 марта 2020 вс 22:45
Ювентус
2 : 0
Интер
08.03.2020 08 марта 2020 вс 22:45
был в запасе
Ювентус
2
Интер
0
был в запасе
16.02.2020 16 февр. 2020 вс 22:45
Лацио
2 : 1
Интер
16.02.2020 16 февр. 2020 вс 22:45
был в запасе
Лацио
2
Интер
1
был в запасе
26.01.2020 26 янв. 2020 вс 14:30
Интер
1 : 1
Кальяри
26.01.2020 26 янв. 2020 вс 14:30
был в запасе
Интер
1
Кальяри
1
был в запасе
19.01.2020 19 янв. 2020 вс 17:00
Лечче
1 : 1
Интер
19.01.2020 19 янв. 2020 вс 17:00
был в запасе
Лечче
1
Интер
1
был в запасе
11.01.2020 11 янв. 2020 сб 22:45
Интер
1 : 1
Аталанта
11.01.2020 11 янв. 2020 сб 22:45
был в запасе
Интер
1
Аталанта
1
был в запасе
06.01.2020 06 янв. 2020 пн 22:45
Наполи
1 : 3
Интер
06.01.2020 06 янв. 2020 пн 22:45
был в запасе
Наполи
1
Интер
3
был в запасе
21.12.2019 21 дек. 2019 сб 20:00
Интер
4 : 0
Дженоа
21.12.2019 21 дек. 2019 сб 20:00
был в запасе
Интер
4
Дженоа
0
был в запасе
15.12.2019 15 дек. 2019 вс 22:45
Фиорентина
1 : 1
Интер
15.12.2019 15 дек. 2019 вс 22:45
был в запасе
Фиорентина
1
Интер
1
был в запасе
06.12.2019 06 дек. 2019 пт 22:45
Интер
0 : 0
Рома
06.12.2019 06 дек. 2019 пт 22:45
был в запасе
Интер
0
Рома
0
был в запасе
01.12.2019 01 дек. 2019 вс 17:00
Интер
2 : 1
СПАЛ
01.12.2019 01 дек. 2019 вс 17:00
был в запасе
Интер
2
СПАЛ
1
был в запасе
23.11.2019 23 нояб. 2019 сб 22:45
Торино
0 : 3
Интер
23.11.2019 23 нояб. 2019 сб 22:45
был в запасе
Торино
0
Интер
3
был в запасе
09.11.2019 09 нояб. 2019 сб 20:00
Интер
2 : 1
Верона
09.11.2019 09 нояб. 2019 сб 20:00
был в запасе
Интер
2
Верона
1
был в запасе
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