Томмазо Берни
№46
Вратарь
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Команда
Интер
Возраст
38
Рост
185
Вес
81
Материалы
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Вратарь «Интера» за семь лет в клубе не сыграл ни разу. Его жизнь – €200 000 в год, свадьба в Африке, обнаженные фото
#Томмазо Берни
29 июня 2020, 19:30