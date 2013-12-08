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Сергей Омельянчук
№8
Защитник
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Команда
Гражданство
Белоруссия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. премьер-лига
россия. кубок
россия. фнл
Сезон:
2013/2014
2011/2012
2010
2009
8.12.2013
8 дек. 2013
вс
15:30
Ахмат
2 : 0
Томь
8.12.2013
8 дек. 2013
вс
15:30
минуты: 1' - 90'
Ахмат
2
Томь
0
минуты: 1' - 90'
2.12.2013
2 дек. 2013
пн
16:00
Анжи
0 : 2
Томь
2.12.2013
2 дек. 2013
пн
16:00
был в запасе
Анжи
0
Томь
2
был в запасе
23.11.2013
23 нояб. 2013
сб
11:30
Томь
0 : 1
Рубин
23.11.2013
23 нояб. 2013
сб
11:30
был в запасе
Томь
0
Рубин
1
был в запасе
9.11.2013
9 нояб. 2013
сб
12:30
Томь
2 : 0
Локомотив
9.11.2013
9 нояб. 2013
сб
12:30
был в запасе
Томь
2
Локомотив
0
был в запасе
2.11.2013
2 нояб. 2013
сб
15:00
Динамо
1 : 0
Томь
2.11.2013
2 нояб. 2013
сб
15:00
был в запасе
Динамо
1
Томь
0
был в запасе
26.10.2013
26 окт. 2013
сб
11:30
Томь
0 : 0
Ахмат
26.10.2013
26 окт. 2013
сб
11:30
был в запасе
Томь
0
Ахмат
0
был в запасе
6.10.2013
6 окт. 2013
вс
14:45
Томь
0 : 3
Зенит
36'
36'
36'
6.10.2013
6 окт. 2013
вс
14:45
минуты: 1' - 90'
Томь
0
Зенит
3
минуты: 1' - 90'
30.09.2013
30 сент. 2013
пн
17:15
Локомотив
0 : 0
Томь
30.09.2013
30 сент. 2013
пн
17:15
был в запасе
Локомотив
0
Томь
0
был в запасе
22.09.2013
22 сент. 2013
вс
15:00
Рубин
1 : 2
Томь
52'
52'
52'
22.09.2013
22 сент. 2013
вс
15:00
минуты: 1' - 85'
Рубин
1
Томь
2
минуты: 1' - 85'
15.09.2013
15 сент. 2013
вс
14:45
Томь
2 : 2
Анжи
15.09.2013
15 сент. 2013
вс
14:45
был в запасе
Томь
2
Анжи
2
был в запасе
1.09.2013
1 сент. 2013
вс
14:45
Спартак
2 : 1
Томь
1.09.2013
1 сент. 2013
вс
14:45
был в запасе
Спартак
2
Томь
1
был в запасе
24.08.2013
24 авг. 2013
сб
15:00
Томь
1 : 2
ЦСКА
24.08.2013
24 авг. 2013
сб
15:00
был в запасе
Томь
1
ЦСКА
2
был в запасе
18.08.2013
18 авг. 2013
вс
17:00
Крылья Советов
1 : 0
Томь
66'
66'
66'
18.08.2013
18 авг. 2013
вс
17:00
минуты: 1' - 69'
Крылья Советов
1
Томь
0
минуты: 1' - 69'
3.08.2013
3 авг. 2013
сб
16:20
Томь
1 : 2
Урал
1'
1'
1'
3.08.2013
3 авг. 2013
сб
16:20
минуты: 1' - 90'
Томь
1
Урал
2
минуты: 1' - 90'
27.07.2013
27 июля 2013
сб
19:00
Ростов
3 : 0
Томь
69'
69'
69'
27.07.2013
27 июля 2013
сб
19:00
минуты: 1' - 90'
Ростов
3
Томь
0
минуты: 1' - 90'
20.07.2013
20 июля 2013
сб
15:00
Томь
1 : 2
Кубань
20.07.2013
20 июля 2013
сб
15:00
минуты: 1' - 90'
Томь
1
Кубань
2
минуты: 1' - 90'
16.07.2013
16 июля 2013
вт
16:00
Амкар
2 : 0
Томь
16.07.2013
16 июля 2013
вт
16:00
был в запасе
Амкар
2
Томь
0
был в запасе