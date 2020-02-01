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Эрнесто Торрегросса
№11
Нападающий
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Команда
Брешиа
Гражданство
Италия
Дата рождения
28 июня 1992 (27) лет
Рост
184
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
италия. серия а
Сезон:
2019/2020
1.02.2020
1 февр. 2020
сб
17:00
Болонья
2 : 1
Брешиа
36'
41'
36'
41'
36'
41'
1.02.2020
1 февр. 2020
сб
17:00
36'
минуты: 1' - 90'
Болонья
2
Брешиа
1
минуты: 1' - 90'
24.01.2020
24 янв. 2020
пт
22:45
Брешиа
0 : 1
Милан
24.01.2020
24 янв. 2020
пт
22:45
минуты: 1' - 90'
Брешиа
0
Милан
1
минуты: 1' - 90'
19.01.2020
19 янв. 2020
вс
17:00
Брешиа
2 : 2
Кальяри
27', 49'
22'
27', 49'
27', 49'
22'
27', 49'
22'
19.01.2020
19 янв. 2020
вс
17:00
27', 49'
минуты: 1' - 90'
Брешиа
2
Кальяри
2
минуты: 1' - 90'
12.01.2020
12 янв. 2020
вс
17:00
Сампдория
5 : 1
Брешиа
12.01.2020
12 янв. 2020
вс
17:00
минуты: 1' - 90'
Сампдория
5
Брешиа
1
минуты: 1' - 90'
5.01.2020
5 янв. 2020
вс
14:30
Брешиа
1 : 2
Лацио
5.01.2020
5 янв. 2020
вс
14:30
минуты: 1' - 42'
Брешиа
1
Лацио
2
минуты: 1' - 42'
22.12.2019
22 дек. 2019
вс
17:00
Парма
1 : 1
Брешиа
22.12.2019
22 дек. 2019
вс
17:00
минуты: 1' - 78'
Парма
1
Брешиа
1
минуты: 1' - 78'
18.12.2019
18 дек. 2019
ср
22:45
Брешиа
0 : 2
Сассуоло
54'
54'
54'
18.12.2019
18 дек. 2019
ср
22:45
минуты: 1' - 90'
Брешиа
0
Сассуоло
2
минуты: 1' - 90'
14.12.2019
14 дек. 2019
сб
17:00
Брешиа
3 : 0
Лечче
44'
40'
44'
40'
44'
40'
14.12.2019
14 дек. 2019
сб
17:00
44'
минуты: 1' - 90'
Брешиа
3
Лечче
0
минуты: 1' - 90'
8.12.2019
8 дек. 2019
вс
17:00
СПАЛ
0 : 1
Брешиа
8.12.2019
8 дек. 2019
вс
17:00
минуты: 1' - 90'
СПАЛ
0
Брешиа
1
минуты: 1' - 90'
30.11.2019
30 нояб. 2019
сб
17:00
Брешиа
0 : 3
Аталанта
19'
19'
19'
30.11.2019
30 нояб. 2019
сб
17:00
минуты: 1' - 90'
Брешиа
0
Аталанта
3
минуты: 1' - 90'
24.11.2019
24 нояб. 2019
вс
17:00
Рома
3 : 0
Брешиа
24.11.2019
24 нояб. 2019
вс
17:00
минуты: 1' - 90'
Рома
3
Брешиа
0
минуты: 1' - 90'
31.08.2019
31 авг. 2019
сб
19:00
Милан
1 : 0
Брешиа
31.08.2019
31 авг. 2019
сб
19:00
минуты: 1' - 90'
Милан
1
Брешиа
0
минуты: 1' - 90'