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Павел Погребняк
№88
Нападающий
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Команда
Урал
Гражданство
Россия
Дата рождения
8 нояб. 1983 (36) лет
Рост
188
Вес
82
Материалы
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. премьер-лига
россия. кубок
россия. фнл
англия. кубок
англия. премьер-лига
чемпионат европы групповой раунд
германия. бундеслига
отборочные матчи к че-2012
лига европы групповой этап
лига чемпионов
лига чемпионов групповой этап
германия. кубок
Сезон:
2019/2020
2018/2019
2017/2018
2015/2016
2009
14.03.2020
14 марта 2020
сб
16:30
Зенит
7 : 1
Урал
14.03.2020
14 марта 2020
сб
16:30
был в запасе
Зенит
7
Урал
1
был в запасе
8.03.2020
8 марта 2020
вс
16:30
Сочи
2 : 0
Урал
8.03.2020
8 марта 2020
вс
16:30
минуты: 1' - 90'
Сочи
2
Урал
0
минуты: 1' - 90'
29.02.2020
29 февр. 2020
сб
14:00
ЦСКА
1 : 1
Урал
29.02.2020
29 февр. 2020
сб
14:00
минуты: 79' - 90'
ЦСКА
1
Урал
1
минуты: 79' - 90'
8.12.2019
8 дек. 2019
вс
14:00
Крылья Советов
2 : 3
Урал
43', 50'
43', 50'
43', 50'
8.12.2019
8 дек. 2019
вс
14:00
43', 50'
минуты: 1' - 90'
Крылья Советов
2
Урал
3
минуты: 1' - 90'
30.11.2019
30 нояб. 2019
сб
16:30
Ростов
0 : 0
Урал
30.11.2019
30 нояб. 2019
сб
16:30
минуты: 55' - 90'
Ростов
0
Урал
0
минуты: 55' - 90'
24.11.2019
24 нояб. 2019
вс
14:00
Урал
0 : 0
Спартак
24.11.2019
24 нояб. 2019
вс
14:00
минуты: 77' - 90'
Урал
0
Спартак
0
минуты: 77' - 90'
8.11.2019
8 нояб. 2019
пт
19:30
Ахмат
0 : 0
Урал
8.11.2019
8 нояб. 2019
пт
19:30
минуты: 84' - 90'
Ахмат
0
Урал
0
минуты: 84' - 90'
4.11.2019
4 нояб. 2019
пн
14:00
Урал
1 : 2
Оренбург
4.11.2019
4 нояб. 2019
пн
14:00
минуты: 1' - 90'
Урал
1
Оренбург
2
минуты: 1' - 90'
25.10.2019
25 окт. 2019
пт
19:30
Рубин
0 : 0
Урал
25.10.2019
25 окт. 2019
пт
19:30
минуты: 76' - 90'
Рубин
0
Урал
0
минуты: 76' - 90'
19.10.2019
19 окт. 2019
сб
14:00
Тамбов
1 : 2
Урал
19.10.2019
19 окт. 2019
сб
14:00
был в запасе
Тамбов
1
Урал
2
был в запасе
6.10.2019
6 окт. 2019
вс
11:30
Урал
1 : 3
Зенит
6.10.2019
6 окт. 2019
вс
11:30
минуты: 1' - 90'
Урал
1
Зенит
3
минуты: 1' - 90'
29.09.2019
29 сент. 2019
вс
11:30
Урал
0 : 3
ЦСКА
29.09.2019
29 сент. 2019
вс
11:30
был в запасе
Урал
0
ЦСКА
3
был в запасе
22.09.2019
22 сент. 2019
вс
16:30
Арсенал
1 : 1
Урал
22.09.2019
22 сент. 2019
вс
16:30
был в запасе
Арсенал
1
Урал
1
был в запасе
14.09.2019
14 сент. 2019
сб
16:30
Спартак
1 : 2
Урал
14.09.2019
14 сент. 2019
сб
16:30
был в запасе
Спартак
1
Урал
2
был в запасе
1.09.2019
1 сент. 2019
вс
14:00
Урал
2 : 4
Краснодар
1.09.2019
1 сент. 2019
вс
14:00
был в запасе
Урал
2
Краснодар
4
был в запасе
26.08.2019
26 авг. 2019
пн
18:00
Урал
3 : 1
Сочи
26.08.2019
26 авг. 2019
пн
18:00
был в запасе
Урал
3
Сочи
1
был в запасе
17.08.2019
17 авг. 2019
сб
14:00
Урал
1 : 3
Крылья Советов
17.08.2019
17 авг. 2019
сб
14:00
минуты: 1' - 46'
Урал
1
Крылья Советов
3
минуты: 1' - 46'
11.08.2019
11 авг. 2019
вс
16:30
Локомотив
4 : 0
Урал
11.08.2019
11 авг. 2019
вс
16:30
был в запасе
Локомотив
4
Урал
0
был в запасе
3.08.2019
3 авг. 2019
сб
14:00
Урал
2 : 2
Ростов
3.08.2019
3 авг. 2019
сб
14:00
был в запасе
Урал
2
Ростов
2
был в запасе
26.07.2019
26 июля 2019
пт
20:00
Динамо
2 : 0
Урал
26.07.2019
26 июля 2019
пт
20:00
минуты: 84' - 90'
Динамо
2
Урал
0
минуты: 84' - 90'
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