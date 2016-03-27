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Волгарь VS Томь
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Волгарь - Томь: 27 марта 2016 смотреть онлайн
Матч завершен
Волгарь
Астрахань
1:1
Волгарь - Томь: 27 марта 2016 смотреть онлайн
Матч завершен
Томь
Томск
ФНЛ, 28 тур
ФНЛ,
28 тур
Россия
27 марта 2016, 18:00 МСК
27.03.2016, 18:00 МСК
воскресенье
Сергей Куликов
Сергей Куликов
Главный Судья
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы
Предварительный состав
Волгарь
мин
5
Хомуха
Иван Хомуха
11
Болонин
Александр Болонин
27
Журавлёв
Юрий Журавлёв
77
Бердников
Алексей Бердников
20
Полубояринов
Данил Полубояринов
30
Саганович
Дмитрий Саганович
7
Павлишин
Алексей Павлишин
95
Погосов
Артем Погосов
4
Локтионов
Роман Локтионов
23
Емельянов
Данила Емельянов
79
Юсупов
Артём Юсупов
Запасные
22
Антипин
Станислав Антипин
-
6
Ведерников
Данила Ведерников
-
14
Зенин
Андрей Зенин
-
18
Мендель
Андрей Мендель
-
81
Николаев
Олег Николаев
-
10
Пугачев
Юрий Пугачев
-
24
Белоус
Илья Белоус
-
15
Сергеев
Виктор Сергеев
-
71
Бутенко
Александр Бутенко
-
97
Albert Gabaraev
Albert Gabaraev
-
72
Daniil Gorovykh
Daniil Gorovykh
-
Томь
мин
21
Евсеев
Павел Евсеев
14
Конюхов
Евгений Конюхов
10
Симонян
Артем Симонян
72
Синяк
Антон Синяк
8
Андреев
Иван Андреев
-
Косарев
Кирилл Косарев
7
Эннин
Ричи Эннин
29
Денисов
Виталий Денисов
58
Зуев
Илья Зуев
86
Кривцов
Никита Кривцов
9
Файзуллин
Дэнис Файзуллин
69
Давыдов
Денис Давыдов
Запасные
35
Арапов
Дмитрий Арапов
-
23
Пенчиков
Даниил Пенчиков
-
52
Мильдзихов
Давид Мильдзихов
-
13
Леонов
Олег Леонов
-
6
Сакович
Александр Сакович
-
11
Цикаридзе
Тенгиз Цикаридзе
-
20
Дмитриев
Максим Дмитриев
-
События
Матч окончен 1:1
Прошлые матчи
14.03.2021
14 марта 2021
вс
14:00
Волгарь
2 : 1
Томь
14.03.2021
14 марта 2021
вс
14:00
Волгарь
2
Томь
1
19.09.2020
19 сент. 2020
сб
13:00
Томь
1 : 3
Волгарь
19.09.2020
19 сент. 2020
сб
13:00
Томь
1
Волгарь
3
25.11.2017
25 нояб. 2017
сб
14:00
Волгарь
2 : 0
Томь
25.11.2017
25 нояб. 2017
сб
14:00
Волгарь
2
Томь
0
09.08.2017
09 авг. 2017
ср
15:00
Томь
2 : 1
Волгарь
09.08.2017
09 авг. 2017
ср
15:00
Томь
2
Волгарь
1
27.03.2016
27 марта 2016
вс
18:00
Волгарь
1 : 1
Томь
27.03.2016
27 марта 2016
вс
18:00
Волгарь
1
Томь
1
07.09.2015
07 сент. 2015
пн
16:00
Томь
1 : 1
Волгарь
07.09.2015
07 сент. 2015
пн
16:00
Томь
1
Волгарь
1
16.05.2015
16 мая 2015
сб
15:00
Томь
2 : 2
Волгарь
16.05.2015
16 мая 2015
сб
15:00
Томь
2
Волгарь
2
25.10.2014
25 окт. 2014
сб
16:00
Волгарь
1 : 3
Томь
25.10.2014
25 окт. 2014
сб
16:00
Волгарь
1
Томь
3
14.05.2013
14 мая 2013
вт
15:00
Томь
1 : 0
Волгарь
14.05.2013
14 мая 2013
вт
15:00
Томь
1
Волгарь
0
15.10.2012
15 окт. 2012
пн
18:00
Волгарь
0 : 1
Томь
15.10.2012
15 окт. 2012
пн
18:00
Волгарь
0
Томь
1
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