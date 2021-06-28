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Кубок Америки
Венесуэла VS Перу
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Венесуэла - Перу: 28 июня 2021 смотреть онлайн
Венесуэла
-:-
Венесуэла - Перу: 28 июня 2021 смотреть онлайн
Перу
Кубок Америки, 5 тур
Кубок Америки,
5 тур
28 июня 2021, -:- МСК
28.06.2021, -:- МСК
понедельник
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Венесуэла
мин
1
Фариньес
Вуйлькер Фариньес
27
Кумана
Йохан Кумана
21
Гонсалес
Александер Гонсалес
4
Веласкес
Хосе Мануэль Веласкес
14
Маго
Луис Маго
28
Мартинес
Адриан Мартинес
13
Мартинес
Хосе Мартинес
5
Морено
Хуниор Морено
23
Кассерес
Кристиан Кассерес
26
Кастильо
Эдсон Кастильо
9
Аристегита
Фернандо Аристегита
Запасные
22
Ромеро
Луис Ромеро
-
12
Гратероль
Хоэль Гратероль
-
20
Эрнандес
Рональд Эрнандес
-
8
Ла Мантия
Франсиско Ла Мантия
-
24
Манцано
Бернальдо Манцано
-
11
Кордова
Серхио Кордова
-
25
Селис
Ричард Селис
-
15
Уртадо
Жан Уртадо
-
Главный тренер
Жозе Пезейру
Новости
Никто не знал Эвертона до Кубка Америки. Теперь это новый герой
#Эвертон Соарес
08 июля 2019, 02:45
Жезус сделал все в финале Копы: забил, отдал и удалился
#Габриэл Жезус
08 июля 2019, 00:57
Месси впервые спел гимн Аргентины. До этого отказывался и прикрывал рот рукой
#Лионель Месси
29 июня 2019, 00:07
Чудовищный ляп перуанского вратаря. Фирмино забил, даже не глядя на мяч
#Роберто Фирмино
23 июня 2019, 02:15
Почему в Кубке Южной Америки играют то Мексика и США, то азиатские страны? Это разве нормально?
#Кубок Америки
13 июня 2019, 20:32
#
Новости матча
Бразилия разгромила Венесуэлу в стартовом матче Кубка Америки, Неймар забил 67-й гол за сборную – до рекорда Пеле осталось 10
14 июня, 01:54
Неймар вышел на второе место в рейтинге бомбардиров сборной Бразилии. Он забил три мяча Перу
14 октября 2020, 10:07
Сборная Перу вышла в финал Кубка Америки впервые за 44 года. Она разгромила Чили, ударив в 2 раза меньше по воротам
04 июля 2019, 10:55
Известны все пары 1/4 Кубка Америки. Там супервывеска Колумбия – Чили, а Бразилия будет мстить Парагваю
25 июня 2019, 03:48
Легионеры РПЛ почти вытащили Перу в 1/4 Копы. Гол+пас игрока «Локо», ассист футболиста «Краснодара»
19 июня 2019, 02:22
Месси вызвали в сборную впервые после ЧМ-2018. Матч с Марокко – проблема
07 марта 2019, 20:23